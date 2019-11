Jogo Roger Federer x Novak Djokovic no ATP Finals 2015 (0-2)

Agradeço a todos que acopanharam conosco aqui na VAVEL Brasil essa grande final, e espero todos para os próximos torneios, um forte abraço.

Novak Djokovic vence Roger Federer por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 e é campeão do ATP Finals pela quinta vez.

10° Game, 2° Set: Vitória de Novak Djokovic!

10° Game, 2° Set: Duplo match point para Novak Djokovic

10° Game, 2° Set: Depois de longo rally, Federer manda na rede, 0-30

9° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-4

9° Game, 2° Set: Boa bola de Djokovic, 15-0

8° Game, 2° Set: Roger Federer salva os 3 break points e confirma o serviço, 4-4

8° Game, 2° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

8° Game, 2° Set: Ótima passada de Djokovic, 0-30

8° Game, 2° Set: Erro não forçado de direita de Federer, 0-15

7° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-3

7° Game, 2° Set: Smash de Federer, 15-15

6° Game, 2° Set: Federer confirma o serviço, 3-3

6° Game, 2° Set: Bom voleio de Federer, 30-15

5° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Erro não forçado de Federer, 40-15

5° Game, 2° Set: Bola fora de Djokovic, 30-15

4° Game, 2° Set: Federer empata o set novamente, 2-2

4° Game, 2° Set: Bom saque de Federer, 30-0

3° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Ótima direita do suiço, 40-30

3° Game, 2° Set: Esquerda sensacional de Federer na paralela, 30-15

3° Game, 2° Set: Federer acerta a rede, 30-0

2° Game, 2° Set: Ace de Federer, 40-15

1° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 1-0

9° Game, 1° Set: Novak Djokovic vence o primeiro set, 6/3 e faz 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Duplo set point para Novak Djokovic

9° Game, 1° Set: Ace de Federer, 15-0

8° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-3

8° Game, 1° Set: Erro de Djokovic, 30-30

7° Game, 1° Set: Roger Federer confirma o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Dupla falta de Federer, 30-30

7° Game, 1° Set: Federer erra a deixada, 30-15

6° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-2

6° Game, 1° Set: Erro de esquerda de Federer, vantagem Djokovic

6° Game, 1° Set: Break point para Roger Federer

6° Game, 1° Set: Sequência de bons saques de Djokovic, 40-30

6° Game, 1° Set: Erro de esquerda do sérvio, 0-30

5° Game, 1° Set: Roger Federer confirma o serviço, 3-2

4° Game, 1° Set: Mais um ace de Djokovic para confirmar o serviço, 3-1

4° Game, 1° Set: Ace de Novak Djokovic, 40-30

4° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, 30-30

4° Game, 1° Set: Bom saque do sérvio, 30-0

3° Game, 1° Set: Novak Djokovic quebra Roger Federer e faz 2-1 nesse primeiro set

3° Game, 1° Set: Break point para Novak Djokovic

3° Game, 1° Set: Sai a devolução de Djokovic, 15-15

2° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Erro na direita de Federer, 40-40

2° Game, 1° Set: Break point para Roger Federer

2° Game, 1° Set: Erro de Djokovic, 30-30

2° Game, 1° Set: Bola fora do suiço, 30-0

1° Game, 1° Set: Roger Federer salva o break point e confirma o serviço, 1-0

1° Game, 1° Set: Break point para Novak Djokovic

1° Game, 1° Set: Erro de direita de Federer, 30-30

1° Game, 1° Set: Boa paralela do suiço, 15-15

1° Game, 1° Set: Roger Federer inicia sacando

Os tenistas já estão em quadra!

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals. Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

O regulamento é simples. Ao contrário dos outros torneios da temporada, o ATP World Tour Finals não é eliminação direta. Os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro, e cada um joga contra os outros três de seu grupo. Então, os dois melhores avançam para as semifinais, e os vencedores encontram-se na final para determinar o campeão.

A quadra está montada. Os melhores entre os melhores estão presentes. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori são os desafiantes. Nas duplas, Marcelo Melo é o representante brasileiro e defensor do posto de número 1 do mundo.

#01: Novak Djokovic, número 1 absoluto do mundo

Com certeza a melhor temporada da carreira de Novak Djokovic. Assim como em 2011, foi campeão de três dos quatro Grand Slams da temporada. Dos nove Masters 1000, competiu em oito e levou seis troféus para casa. Número 1 do mundo com sobras, o sérvio deu início ao seu reinado que não tem data para chegar ao fim. Com nível muito acima dos demais rivais durante todo circuito internacional, é o grande favorito para conquistar o ATP World Tour Finals.

Títulos na temporada: Australia Open, Masters 1000 de Indian Wells, Masters 1000 de Miami, Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Wimbledon, US Open, ATP 500 de Beijing, Masters 1000 de Xangai e Masters 1000 de Paris.

#03: Roger Federer, o maior campeão do ATP Finals

O maior tenista da história mais uma vez está presente no ATP World Tour Finals. Ex-número 1 e atual 3 do mundo, Roger Federer é o maior campeão do torneio que está por vir. Levantou o troféu em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 e terá em 2015 a chance de encerrar sua brilhante temporada de maneira incrível. No auge de seus 34 anos, o suíço fez duas finais de Grand Slam: Wimbledon e US Open. Oportunidade perfeita para encerrar o ano com chave de ouro.

Títulos na temporada: ATP 250 de Brisbane, ATP 500 de Dubai, ATP 250 de Istanbul, ATP 500 de Halle, Masters 1000 de Cincinnati, ATP 500 de Basel.