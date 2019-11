Com Tsonga e Isner como novidades, Rio Open 2016 é lançado no Jockey Club Brasil

Maior evento de tênis da América do Sul, o Rio Open 2016 foi oficialmente lançado na manhã desta terça-feira (01), no Jóquei Club Brasileiro. A cerimônia contou com as presenças de Thomaz Bellucci, João Souza e Bia Haddad. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 15 e 21 de fevereiro e o campeão somará 500 pontos no ranking da ATP.

Diferente dos anos anteriores, as partidas do Rio Open irão começar às 14h, e não às 10h como de costume. O motivo é o forte calor do Rio de Janeiro que gerou bastante reclamação por parte dos tenistas. Os ingressos já estão à venda, variando entre R$ 30 e R$ 600.

A organização do Rio Open já havia anunciado a presença dos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer no torneio, além do francês Jo-Wilfried Tsonga como grande novidade da edição 2016. Entre os brasileiros, destaque para Thomaz Bellucci, João Souza e Teliana Pereira nas simples, e Marcelo Melo e Bruno Soares nas duplas.

O Aberto do Rio de Tênis é o único a reunir disputas simultâneas de um ATP World Tour e um WTA International. Valendo 500 pontos no ranking internacional para o campeão, configura-se como o maior torneio em atividade na América do Sul. São Paulo sedia o Brasil Open, valendo 250 pontos para o vencedor.

John Isner é confirmado no Rio Open 2016

John Isner está confirmado no Rio Open 2016. O anúncio foi realizado durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (01), no Jockey Club Brasileiro. O americano se junta a Rafael Nadal, David Ferrer e Jo-Wilfried Tsonga como grandes estrelas do evento.

Atual número 11 do mundo e medindo 2,08m, o americano tem duas finais de Masters 1000 em seu currículo. Apesar do saibro não ser sua especialidade, virá ao Rio de Janeiro para se preparar para os Jogos Olímpicos. Isner será o representante dos Estados Unidos no torneio.

Ainda faltam três semanas para encerrar o período de convites do Rio Open, então ainda podem surgir novas surpresas. Caso siga assim, a tendência é que Isner seja o cabeça de chave número 3 do torneio.

O Rio Open 2016 será realizado entre os dias 15 e 21 de feveirero e valerá 500 pontos no ranking internacional para o campeão. Pontuação esta que transforma o torneio no maior evento de tênis da América do Sul.

Nadal, Tsonga e Ferrer estão confirmados no Rio Open

O Rio Open 2016 tem como grande trunfo a presença confirmada de grandes nomes do circuinto internacional. Campeão da edição inaugural do Rio Open, em 2014, Rafael Nadal volta a jogar na capital carioca em busca do segundo título.

“O Rio Open é um torneio muito importante no calendário do tênis, em um país muito especial. Jogar um ATP 500, no saibro, no início da temporada é muito bom para o meu jogo. Desenvolvi uma relação especial com o público brasileiro nos últimos dois anos e adoro voltar para o Brasil para jogar diante dos fãs que me recebem tão bem na Cidade Maravilhosa”, disse Nadal.

Campeão da edição 2015 do Rio Open, após vencer Fabio Fognini na final, por 6/2 6/3, David Ferrer se emocionou com o novo convite e jogará pelo bicampeonato no Rio de Janeiro. O espanhol terá a responsabilidade de defender os pontos conquistados.

“Estou muito motivado para voltar ao Rio. Fui campeão esse ano e o título significou muito para mim. Tive uma experiência muito especial, de desfilar no carnaval, que nunca vou esquecer. Eu adoro os fãs brasileiros, o torneio vem crescendo a cada ano e é importante para o meu calendário jogar um torneio grande, no saibro, no início da temporada”, disse Ferrer.

Um dos jogadores mais carismáticos do circuito e um dos raros tenistas a ter conquistado torneios Masters 1000 em épocas de Nadal, Federer, Djokovic e Murray, o francês Jo-Wilfried Tsonga, foi a primeira grande estrela confirmada para o Rio Open 2016.

“Estou muito animado para jogar o Rio Open e ter a experiência de estar no Rio, uma das cidades mais bonitas e vibrantes do mundo. Ouvi muitas coisas boas sobre o torneio e quero muito jogar diante dos fãs brasileiros e já sentir a cidade no ano Olímpico”, disse Tsonga.