Aberto da Austrália 2016: Histórias e curiosidades

No próximo dia 17 de janeiro, tem início o primeiro Grand Slam do ano de 2016: o Aberto da Austrália. Disputado desde 1905, o torneio já teve outras seis sedes antes de ser fixado em Melbourne no ano de 1972. Neste ano, Novak Djokovic da Sérvia e Serena Williams dos Estados Unidos são os principais favoritos ao título. Enquanto o sérvio luta pela sexta conquista, a norte americana está atrás de seu sétimo troféu.

Galeria de campeões

Na chave masculina, Djoko busca ser o maior campeão. O número um do mundo ganhou cinco vezes: em 2008, 2011, 2012, 2013 e 2015. Em 2014 ele foi derrotado pelo suíço Stan Wawrinka nas quartas de final por três sets a dois, com parciais de 2/6 6/4 6/2 3/6 e 9/7, o tenista da Suíça viria a ser o campeão naquele ano ao vencer o espanhol Rafael Nadal na final. Logo atrás de Djokovic vem Roger Federer da Suíça e o norte americano Andre Agassi com quatro conquistas cada. Em 2016, caso Federer vença, ele pode igualar o número de conquistas de Djoko. O tenista com mais conquistas é Roy Emerson da Austrália, que venceu seis vezes: 1961, 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967.

Já na chave feminina, a atual campeã é Serena Williams que na decisão ganhou da russa Maria Sharpova por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3. A tenistas dos Estados Unidos soma sete conquistas, quatro a menos que a maior campeã da história, a australiana Margaret Court, que levantou o troféu 11 vezes: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 e 1973. A única brasileira campeã é Maria Esther Bueno, que em 1960 venceu a chave de duplas ao lado da britânica Christine Truman Janes, juntas derrotaram as tenistas Lorraine Coghlan Robinson e Margaret Court em três sets, com parciais de 6/2 5/7 e 6/2.

Longevidade

Velhos conhecidos no circuito também se destacam na disputa do próximo Grand Slam: Roger Federer e Marina Hingis, ambos suíços, contrariam a lógica e lutam por títulos e recordes na próxima edição do Aberto da Austrália.

Federer disputa o que talvez seja seu último Aberto da Austrália, entretanto, ainda pode escrever seu nome na história - mais uma vez. Na Austrália, ele marcará a 65ª participação consecutiva em torneios de Grand Slam, podendo chegar a uma marca de 68 ao final da temporada, ainda duas atrás do líder mundial, o francês Fabrice Santoro. O tenista da Suíça tem 297 vitórias na carreira em Grand Slams, caso chegue à quarta rodada do Aberto da Austrália, ele chegará aos incríveis 300 triunfos. Atrás deles estão os norte americanos Jimmy Connors e Andre Agassi com 233 e 224 vitórias, respectivamente. Outro recorde que o suíço persegue são as 50 presenças em quartas de final em Majors. Por enquanto ele possuí 46, cinco a mais que Connors.

Já Hingis voltou ao circuito da WTA no ano passado depois de um longo período longe das quadras. A tenista da Suíça tem três títulos em solo australiano - 1997, 1998 e 1999 - além de quatro conquistas na chave de duplas nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2002. Muito longe da recordista Thelma Coyne Long da Austrália com incríveis 11 títulos. No entanto, é nas duplas mistas que Hingis pode fazer história: com dois títulos em 2006 e ano passado ao lado do indiano Leander Paes, ela é a favorita ao título desse ano, que a levaria a três troféus. As atuais recordistas são Thelma Coyne Long, Daphne Cozens, Nell Hopman e Nancye Bolton com quatro títulos cada.

Fun Facts

Na edição de 2008 foi Roger Federer que protagonizou um dos momentos mais espetaculares da história do torneio. Quando vencia o francês Fabrice Santoro por 6/1 e 1/0 e o primeiro ponto parecia tranquilo, o tenista da França defendeu-se espetacularmente e mais que isso, fez seu adversário desconcentrar-se no meio do ponto e errar um smash teoricamente fácil. Vídeo a partir do 2:53.

No ano de 2013, o polonês Jerzy Janowicz deu um famoso "chilique" em quadra quando enfretava o indiano Sondev Devverman. No tiebreak do primeiro set, duvidou de uma marcação do juiz da partida que disse que a bola do tenista da Índia havia sido dentro e não fora, como argumentou o tenista da Polônia por cerca de dois minutos.

Um ano antes, em 2012, foi Marcos Baghdatis do Chipre que foi protagonista de uma cena únicamente estúpida, apesar de hilária. Após perder os dois primeiros sets contra Stan Wawrinka da Suíça por 7/5 e 6/4, o chipriota destruiu nada menos que quatro raquetes em um ataque de raiva.

A melhor cobertura do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, você acompanha na VAVEL Brasil.