Thomaz Bellucci estréia com derrota no ATP de Brisbane

O ano não começou muito bem para o brasileiro Thomaz Bellucci. Nessa terça (5), o número 37° do ranking da ATP, perdeu para o belga David Goffin, 16° do mundo, na estréia do ATP 250 de Brisbane, torneio preparatório para o Australian Open. Ontem ele já havia perdido nas duplas pelo mesmo torneio, jogando com o norte-americano Steve Johnson, foi derrotado pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

Thomaz Bellucci não foi mal no primeiro set, sacando muito bem, fazendo cinco aces, conseguiu bater de frente com Goffin. Até o quinto game, quando o belga teve três chances de quebras devido a varios erros do brasileiro e não desperdiçou a mesma, fazendo 3-2. Com muita classe e utilizando com força seu forehand, o belga manteve a diferença até fechar o primeiro set em 6/4, com pouco esforço no game decisivo da parcial.

Já no segundo set o brasileiro até conseguiu quebrar David Goffin, mas infelizmente sofreu duas quebras e acabou derrotado logo em sua primeira partida de simples no ano, por dois sets a zero, com duplo 6/4.

“Foi uma boa partida, se tratando do primeiro jogo da temporada. Algumas coisas ainda dão para melhorar, precisamos fazer alguns ajustes conforme eu for adquirindo mais ritmo de jogo”, afirmou Thomaz Bellucci. Se preparando para o primeiro Grand Slam do ano, o brasileiro disputa na próxima semana o ATP 250 de Sydney. Ele viaja para lá na próxima quinta-feira.

Alguns números da partida:

Thomaz Bellucci

Aces: 7

Duplas-Faltas: 2

Porcentagem de primeiro serviço: 61%

Pontos ganhos no primeiro serviço: 25/40 (63%)

Pontos ganhos no segundo serviço: 15/26 (58%)

Pontos de quebra salvos: 7/10 (70%)

David Goffin

Aces: 3

Duplas-Faltas: 4

Porcentagem de primeiro serviço: 53%

Pontos ganhos no primeiro serviço: 23/30 (77%)

Pontos ganhos no segundo serviço: 16/27 (59%)

Pontos de quebra salvos: 1/2 (50%)