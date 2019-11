Com quatro tenistas entre os Top 11 do mundo, ATP divulga lista da chave principal do Rio Open 2016

Após a chave feminina ser conhecida pelo público, foi a vez da ATP divulgar nesta quarta-feira (6), a lista completa com os tenistas que disputarão a chave principal do Rio Open 2016. Destaques para Rafael Nadal (5º), David Ferrer (7º), Jo-Wilfried Tsonga (10º) e John Isner (11º), quatro tenistas presentes entre os Top 11 do mundo que estarão presentes no torneio

Vice-campeões das edições 2014 e 2015, respectivamente, o ucraniano Alexander Dolgopolov (36º) e o italiano Fabio Fognini (21º) também retornam. Além disso, a competição conta com cinco tenistas entre os top 20 e 10 entre os 40, na disputa pelo título do maior torneio de tênis da América do Sul. Campeões das edições anteriores do Rio Open, Nadal e Ferrer serão os grandes favoritos.

"Sem dúvida nenhuma esta é a lista mais forte do Rio Open. Já tínhamos garantido a presença de 4 tenistas entre os 11 da ATP e agora temos 5 entre os 20 e 10 entre os 40. Além de números temos nomes interessantíssimos, como o Fognini que fez muitos fãs aqui no Rio, no ano passaado, o Dolgopolov que volta depois do vice de 2014", disse Luiz Procopio Carvalho, diretor do torneio.

Debutantes na edição 2016, Dominic Thiem (20º) e Jack Sock (26º) também aparecem como grandes novidades na lista final. Melhor brasileiro rankeado, Thomaz Bellucci (37º) será o único representante do país qualificado diretamente para a chave principal.

"Os novatos Thiem e Sock que são as novas estrelas da ATP, o Almagro e o Verdasco e o Bellucci em uma das melhores fases da carreira. Sem dúvida teremos jogos eletrizantes e uma disputa mais acirrada do que nunca pelo título", disse.

A terceira edição do Rio Open acontece entre os dias 15 e 21 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Valendo 500 pontos para o ranking internacional, configura-se como o maior torneio de tênis da América do Sul.



LISTA ATP RIO OPEN 2016

Rafael Nadal (SPA)- 5º

David Ferrer (SPA) - 7º

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 10º

John Isner (USA)- 11º

Dominic Thiem (AUT) - 20º

Fabio Fognini (ITA)- 21º

Jack Sock (USA) - 26º

Alexander Dolgopolov (UKR)- 36º

Thomaz Bellucci (BRA) - 37º

Pablo Cuevas (URU) - 40º

Aljaz Bedene (GBR) - 45º

Federico Delbonis (ARG) - 52º

Juan Monaco (ARG) - 53º

Albert Ramos Vinolas (ESP) - 54º

Andreas Haider Maurer (AUT) - 63º

Pablo Andujar (SPA)- 64º

Pablo Carreño Busta (SPA) - 67º

Fernando Verdasco (SPA) - 64º

Paolo Lorenzi (ITA) - 68º

Santiago Giraldo (COL) - 70º

Inigo Cervantes (SPA) - 72º

Nicolas Almagro (SPA) - 73º

Guido Pella (ARG) - 74º