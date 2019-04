Aberto da Austrália 2016: Teliana Pereira, para passar da primeira rodada

No dia 18 de Janeiro de 2016, terá início o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. O torneio de Melbourne traz consigo uma grande reputação por ser recordista do circuito em termos de público, tecnologia e comodidade para ambos torcedores e jogadores. Sua atual campeão é a americana Serena Williams, primeira colocada do ranking mundial da WTA.

A número um do Brasil, Teliana Pereira (#45), tentará finalmente conseguir passar da primeira rodada, feito que ela ainda não conseguiu. A pernambucana não é cabeça de chave no torneio, fato que dificulta sua chave.

Retrospecto no Aberto da Austrália

Com apenas um jogo oficial na competição, a natural de Águas Belas não vê o Aberto da Austrália como seu torneio favorito. Participando desde 2013, Teliana tentou entrar para a competição através das qualificações, onde deve-se vencer três partidas para ingressar na chave principal. Em 2013, perdeu logo na primeira, e em 2015, na segunda.

O ano de 2014 foi o único em que a pernambucana disputou a chave principal do torneio, mas foi derrotada logo na estreia pela russa Anastasia Pavlyuchenkova em sets diretos com as parciais de 7/6 (7) e 6/4.

Trajetória em 2015

Na temporada passada, Pereira teve de disputar as qualificações do torneio. Sendo a quinta cabeça de chave, a brasileira venceu o primeiro jogo por dois sets a um contra a búlgara Elitsa Kostova (3/6, 6/4 e 6/2), mas logo na segunda rodada foi derrotada contra a russa Ekaterina Bychkova por 7/6 (1), 3/6 e 6/4.

Expectativa para 2016

Teliana começou o ano de 2016 com péssimas atuações e chegará em Melbourne sem vitórias na temporada. No WTA de Brisbane, foi derrotada pela alemã Andrea Petkovic por 6/1 e 6/2, e no WTA de Hobart, perdeu para a britânica Heather Watson por 6/3 e 6/0.

A brasileira estreará na competição contra a romena Monica Niculescu (#38), que a derrotou em Bucareste no ano passado, em seu único confronto.

Ficha Técnica

Nome: Teliana Santos Pereira

Idade: 27 anos

Peso: 62kg

Altura: 1.68m

Cidade Natal: Águas Novas, Brasil

Residência: Curitiba, Brasil

Treinador: Renato Pereira