ATP 250 de Sydney: Bellucci avança em duplas, e sem surpresas em simples

Depois de perder em simples na primeira rodada do ATP 250 de Sydney, Thomaz Bellucci, número 37 do ranking da ATP, conseguiu uma importante vitória em duplas. Jogando ao lado do argentino Leonardo Mayer, 35° do mundo, venceu a dupla composta pelo israelense Jonathan Erlich e o britânico Colin Fleming, por dois sets a um, com parciais de 7/6, 4/6 e 10/6 em 1h36 de partida, carimbando a passagem para a fase semifinal do torneio.

O jogo foi sofrido para os sulamericanos, logo no primeiro set, tiveram o saque quebrado no quarto game. Com mais tranquilidade conseguiram igualar novamente a parcial e levar ao tie-break, onde conseguiram a virada e abrir 1-0 no jogo.

No segundo set o equilibrio seguiu, porém Mayer e Bellucci não conseguiram ser efetivos igual na primeira parcial, e assim a dupla formada por Fleming e Erlich fecharam em 6/4 e empataram a partida.

Já no derradeiro set, o brasileiro com o argentino voltaram com foco total, e logo de cara conseguiram quebrar seus adversários, e assim abrindo vantagem e fechando a parcial em 10/6 e vencendo a partida.

Agora Thomaz Bellucci e Leonardo Mayer aguardam o confronto entre as duplas Bopanna/Mergea e Groth/Peers para saber quem enfrentarão na semifinal do ATP 250 de Sidney.

Na chave de simples, o cabeça de chave número um, Bernard Tomic, avançou com facilidade ao vencer o compatriota Jordan Thompson em sets diretos, enquanto o cabeça de chave número dois do torneio, o austríaco Dominic Thiem, alegou cansaço vindo da semana anterior, quando foi as semifinais do ATP 250 de Brisbane, e desistiu da partida contra o luxemburguense Gilles Muller, que avançou para a próxima fase do torneio.

RESULTADOS DO DIA:

Em Duplas

Bellucci/Mayer 7/6, 4/6 e 10/6 Erlich/Fleming

Kubot/Matkowski 6/4 e 6/3 Melo/Nestor

Groth/Peers 6/3 e 6/3 Bolelli/Cuevas

Simples

Tomic 6/2 e 6/2 Thompson

Gabashvili 6/3 e 6/3 Delbonis

Troicki 6/1 e 6/4 Robredo

Mahut 6/3, 1/6 e 6/3 Seppi

Dolgopolov 7/6 e 6/2 Sarkissian

Dimitrov 7/6 e 6/4 Cuevas

Chardy 7/6 e 6/4 Duckworth

Muller 7/6 e 2/2 (retirada) Thiem