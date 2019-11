Sorteio da chave do Australian Open 2016

O Australian Open (no Brasil, Aberto da Austrália; em Portugal, Open da Austrália) é um torneio de tênis disputado em Melbourne, na Austrália.

Desde a primeira edição do Australian Open, em 1905, o torneio já foi disputado em seis cidades diferentes, até que foi transferido para a cidade de Melbourne em 1972. Em 1908, um estadunidense, Fred Alexander, tornou-se o primeiro estrangeiro a triunfar no Australian Open.

A competição é aberta às mulheres somente em 1922. Em 1988, a grama é abandonada em benefício de uma superfície sintética dura, o Rebound Ace, uma superfície similar à do US Open, mas mais rápida.

Em 2008, uma nova superfície é adotada pelo torneio, o Plexicushion, mudança vista pelos tenistas como uma melhora, já que o Rebound Ace recebia muitas críticas de desempenho.

Junto com o Torneio de Roland-Garros, o Torneio de Wimbledon e o US Open, o Australian Open compõe os quatro torneios do Grand Slam. Em 1985, os organizadores do Australian Open decidem mudar as datas do torneio. A edição de 1986 não foi disputada.

Desde sua criação, o torneio era disputado em dezembro, no final da temporada. Atualmente, é disputado no final do mês de janeiro, sendo o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, já que foi o primeiro torneio do Grand Slam a possuir uma quadra beneficiada de um teto móvel, muito mais segura ao calor do verão australiano e possíveis chuvas.

