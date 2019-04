Aberto da Austrália 2016: Roger Federer, para esquecer 2015

Na próxima madrugada de domingo (17) para segunda-feira (18), se inicará a edição 2016 do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano no tênis. Dentre os favoritos para conquistar a taça estão Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. Roger Federer é, como sempre, um dos grandes favoritos para conquistar o título, título que não conquista desde 2010 e o suíço vai em busca de recuperar seu prestígio na Austrália.

Campeão do torneio quatro vezes, Federer não teve um bom 2015 em Grand Slams, tendo como pior campanha exatamente no Australian Open, quando caiu logo na terceira rodada, surpreendendo a todos. Em 2016, o suíço quer acabar com a seca de cinco anos seguidos sem conquistar um título em terras australianas.

Retrospecto no Australian Open

A primeira participação do suíço no torneio foi lá em 2000. Ainda bem novo, Federer já surpreendia, jogando bem. Em 2000 e 2001 parou na terceira rodada, enquanto que em 2002 e 2003 mostrou uma evolução, sendo eliminado nas oitavas. E em 2004 já veio o primeiro título no Australian Open, quando Federer bateu o russo Marat Safin na decisão por 3 a 0. No ano seguinte, Federer foi muito bem de novo, só que dessa vez parou na semifinal para Safin, que deu troco por 2004 e iria vencer o torneio daquele ano.

Mas depois de um ano sem sucesso no torneio, Federer foi campeão duas vezes seguidas. Em 2006, o suíço, que já era uma grande estrela, derrotou o surpreendente ciprino Marcos Baghdatis na decisão. No ano seguinte, foi a vez do chileno Fernando González surpreender, chegar à final, mas ser derrotado por Federer. Em 2008, o suíço saiu na semifinais, enquanto que no ano seguinte, Federer foi vice-campeão após ser derrotado por Rafael Nadal, em um jogo que ficou na história.

Só que o número #3 do mundo voltaria a reinar em 2010, quando venceu o britânico Andy Murray na decisão, conquistando seu quarto e último título até hoje. Depois disso, Federer parou nas semifinais nos quatro anos seguintes.

Trajetória em 2015

Uma das grande surpresas na edição 2015 do torneio foi a eliminação precoce do suíço. Desde o começo do torneio notava-se um Federer meio inconsistente nos games, errando bastante. Passou tranquilo na primeira rodada Y-h Lu, mas já na segunda rodada sofreu um pouco para passar do italiano Simone Bolelli, onde saiu perdendo e teve que virar para 3 a 1.

Na terceira rodada, veio a decepção. Errando demais, bem mais do que realmente erra, o tenista de 34 anos foi eliminado pelo também italiano Andreas Seppi por 3 a 1, dando adeus ao torneio de maneira bem precoce e chocando a todos do mundo do tênis.

Expectativas para 2016

Mesmo sem títulos de Grand Slam em 2015, Federer terminou o ano sendo vice em Wimbledon e no US Open, mostrando que ainda é um atleta de alto nível e que pode chegar longe nestas competições. Ainda mais após ser decepção em 2015, Federer com certeza vai em busca de esquecer o ano que passou e ir em busca do seu quinto troféu do torneio.

Ficha técnica

Nome: Roger Federer

Nacionalidade: Suíço

Ranking: 3º

Idade: 34 anos

Técnico: Ivan Ljubicic