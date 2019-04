TEMPO REAL: assista a partida entre Serena Williams x Camila Giorgi no Australian Open 2016

Guia VAVEL do Aberto da Austrália 2016

Quando se fala do Aberto da Austrália, todos os jogadores sabem que o torneio de Melbourne merece muito ser elogiado. Com muita modernidade, atenção e cuidado para com o público e jogadores, a direção da competição é uma das mais competentes do circuito, sempre investindo em novas possibilidades.

Surpreendendo à todos no ano de 2015, o torneio transmitiu gratuitamente em seu website todas as partidas em alta definição, coisa nunca antes feita por outro torneio de grande porte. Não satisfeitos, os diretores da competição foram mais longe em 2016: além das partidas da chave principal, agora transmite também as partidas do qualificatório, dando oportunidade para os torcedores de assistirem todos os jogos do torneio.

Uma das características mais marcantes do torneio é a alta temperatura vivenciada na cidade australiana de Melbourne. Em decorrência do calor, várias partidas em todos os anos terminam em desistências. 2009 foi o ano mais quente de todos, com uma média de 34,7°C devido a uma imensa onda de calor que atingiu uma parte da Austrália naquele ano. Nas últimas edições do torneio, a média tem variado entre 27 e 28°C, porém com alguns dias de altíssimo calor, que ultrapassa os 40°C.

Devido ao clima, o torneio tem uma política de extremo calor. Em dias que a temperatura atingir 40°C, as paradas entre os sets serão de dez minutos, e entre os games serão de tempo determinado pelos jogadores. Entre os muitos jogadores que reclamaram do calor está o canadense Frank Dancevic, que no ano passado desmaiou e alucinou em quadra, alegando que o calor faria as condições de jogo serem "desumanas".

Ídolos do público australiano, Roy Emerson e Rod Laver são dois dos maiores vencedores do torneio, juntamente com Novak Djokovic e Roger Federer. Na categoria feminina, a maior campeã é Margaret Court, que dá nome a uma das quadras do complexo de Melbourne Park.

No ano de 2015, apenas Thomaz Bellucci e Teliana Pereira irão disputar as chaves de simples da competição, enquanto Bruno Soares e Marcelo Melo disputarão as chaves de duplas e duplas mistas.

O Aberto da Austrália é o único torneio de Grand Slam que o Brasil tem apenas um título: de Maria Esther Bueno em duplas no ano de 1960. Exceto por este, as campanhas de brasileiros no torneio de Melbourne costumam ser sempre decepcionantes, trazendo grande responsabilidade para os nossos representantes no campeonato.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Serena Williams x Camila Giorgi pelo Australian Open 2016! Fique conosco!