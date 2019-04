Roger Federer bate Alexandr Dolgopolov e vai à terceira rodada do Australian Open

Nesta quarta-feira (20), o suíço Roger Federer venceu Alexandr Dolgopolov da Ucrânia por três sets a zero, com parciais de 6/3 7/5 e 6/1, em 1 hora e 32 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista número três do mundo avançou à terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open.

O adversário do tenista da Suíça na próxima rodada será o búlgaro Grigor Dimitrov - 27º cabeça de chave do torneio - que mais cedo derrotou o argentino Marco Trungelliti - que veio do torneio qualificatório - por três sets a um, com parciais de 6/3 4/6 6/2 e 7/5, em 2 horas e 38 minutos de jogo.

Campeão do torneio quatro vezes, Federer não teve um bom 2015 em Grand Slams, tendo como pior campanha exatamente no Australian Open, quando caiu logo na terceira rodada, surpreendendo a todos. Em 2016, o suíço quer acabar com a seca de cinco anos seguidos sem conquistar um título em terras australianas.

Uma das grande surpresas na edição 2015 do torneio foi a eliminação precoce do suíço. Desde o começo do torneio notava-se um Federer meio inconsistente nos games, errando bastante. Passou tranquilo na primeira rodada Y-h Lu, mas já na segunda rodada sofreu um pouco para passar do italiano Simone Bolelli, onde saiu perdendo e teve que virar para 3 a 1.

Na terceira rodada, veio a decepção. Errando demais, bem mais do que realmente erra, o tenista de 34 anos foi eliminado pelo também italiano Andreas Seppi por 3 a 1, dando adeus ao torneio de maneira bem precoce e chocando a todos do mundo do tênis.

Mesmo sem títulos de Grand Slam em 2015, Federer terminou o ano sendo vice em Wimbledon e no US Open, mostrando que ainda é um atleta de alto nível e que pode chegar longe nestas competições. Ainda mais após ser decepção em 2015, Federer com certeza vai em busca de esquecer o ano que passou e ir em busca do seu quinto troféu do torneio.

No dia 17 de janeiro, teve início o primeiro Grand Slam do ano de 2016: o Australian Open. Disputado desde 1905, o torneio já teve outras seis sedes antes de ser fixado em Melbourne no ano de 1972. Neste ano, Novak Djokovic da Sérvia e Serena Williams dos Estados Unidos são os principais favoritos ao título. Enquanto o sérvio luta pela sexta conquista, a norte americana está atrás de seu sétimo troféu.