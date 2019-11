Bia Haddad Maia ganha convite para jogar a chave principal do Rio Open 2016

Mais uma brasileira confirmada no Rio Open 2016. Na tarde desta quinta-feira (21), a organização do evento confirmou que Bia Haddad Maia ganhará convite para atuar na chave principal do torneio. Número 246 do ranking da WTA, a paulista fez bonito na edição passada, chegando a ter match-point contra a italiana Sara Errani, que viria a sagrar-se campeã.

"É um prazer poder jogar novamente. O Rio Open é um torneio muito especial para mim ainda mais agora que tenho o Rio de Janeiro como base de treinamentos. É muito importante ter um torneio desse nível no Brasil para dar visibilidade ao tênis feminino brasileiro. Novamente eu vou dar o meu melhor e espero ir ainda mais longe do que no ano passado," disse Bia Maia.

Com apenas 19 anos, Bia Maia é uma das grandes esperanças do tênis feminino brasileiro. Na chave principal do Rio Open, fará companhia a compatriota Teliana Pereira, cabeça de chave número 1 do torneio, e Eugenie Bouchard, estrela canadense que já foi finalista de Wimbledon.

O Rio Open 2016 acontece entre os dias 15 a 21 de fevereiro, no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. Valendo 500 pontos no ranking internacional, o torneio configura-se com o maior realizado na América do Sul.