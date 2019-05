Angelique Kerber vence Serena Williams e conquista o Australian Open 2016

Angelique Kerber, número seis do ranking, enfrentou neste sábado (30) a americana número um do mundo, Serena Williams, pela final do Aberto da Austrália. Este foi o sétimo encontro entre as duas tenistas com apenas duas vitórias para a alemã.

O jogo se iniciou com cada tenista confirmando seu próprio serviço, mas logo no terceiro game, Kerber conseguiu quebrar o saque de Serena e abriu vantagem de 3-1 no placar. A americana conseguiu devolver a quebra no sexto game e conseguiu empatar a partida em 3-3, mas logo em sequida perdeu seu serviço novamente fazendo com que a alemã tivesse 4-3 e saque. Com cada tenista confirmando seu serviço, Angelique Kerber fechou a primeira parcial em 6-4

O segundo set começa com a americana mais agressiva conseguindo quebrar sua adversária e abrindo a vantagem de 4-1 no placar. Sem nenhuma chance de quebra para alemã, a número um se viu sacando para o set em 5-3, conseguiu confirmar e fechou em 6-3 para empatar o jogo em um set a um.

Kerber inicia a terceira parcial confirmando e quebrando o serviço de Serena abrindo 2-0 no placar, mas a americana devolveu instantaneamente a quebra e confirmou seu saque diminuindo assim a vantagem e empatando a partida em 2-2. A alemã conseguiu mais uma quebra abrindo assim 5-2 na partida.

Ao sacar para o campeonato em 5-3, a alemã viu seu serviço sendo ameaçado por Serena que teve duas chances de quebra e aproveitou uma delas. Kerber continuou firme pressionando o serviço da americana, mas a número um abre 40-30 em seu game. Não se deixando levar pelo placar, a número seis do ranking fez dois pontos seguidos para ter assim seu primeiro ponto do campeonato do jogo. Angelique Kerber não perdeu a oportunidade e, com uma bola fora de Serena, se consagrou campeã pela primeira vez do Aberto da Austrália em 2h08.

Kerber teve vantagem em cima da americana ganhando mais pontos tanto com o primeiro quanto com o segundo serviço, além de ter aproveitado mais as chances de quebra. Serena teve mais do que o triplo de erros não forçados, 46 a 13 e quase o dobro de bolas vencedoras, 47 a 25.

Esta foi a melhor campanha de um torneio de Grand Slam que a alemã fez. Seu melhor resultado no Australian Open tinha sido a quarta rodada em 2013 e 2014 e sua melhor campanha foi em Wimbledon e US Open onde havia alcançado a semifinal. Foi a primeira vez que Serena Williams chega à final do Aberto da Austrália sem se consagrar campeã.