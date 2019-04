Fed Cup: Equipe brasileira vence Peru sem perder sets

Lideradas por Teliana Pereira (44), a equipe brasileira começou bem a Fed Cup esse ano. As brasileiras conquistaram 3 vitorias e nenhuma derrota contra a equipe do Peru nessa quarta-feira (03) em partidas validas pelo Grupo B do Zonal Americano I.

Bia Haddad Maia (237), que se recuperou de uma cirurgia realizada no ano passado, fez a primeira partida do dia batendo Anastasia Iamachkine (-) por 6-1 e 7-6(2), sacando com precisão e consistência.

Em seguida, a jogadora mais bem ranqueada de ambas as equipes, Teliana Pereira, venceu Dominique Schaefer (-) com rápidos 6-1 e 6-2. A adversária peruana errava muito, visto que o nível de jogo estabelecido pela pernambucana era alto demais para ser combatido. Teliana fez uma partida implacável, como poucas vezes fez no circuito profissional da WTA.

No final do dia Bia Haddad Maia entrou mais uma vez em quadra, mas dessa vez para jogar duplas com Paula Gonçalves (-). Suas adversárias, Iamachkie e Schaefer, foram batidas com um duplo 6-1 em um jogo de 44 minutos, onde a dupla brasileira não teve dificuldades para aplicar passadas e lobs nas adversárias.

Os jogos foram considerados como fáceis para as atletas brasileiras, visto que as peruanas não possuem ranking ou mesmo qualquer tipo de entrada ou competições disputados no circuito mundial da WTA.

Com vitoria no primeiro dia de competições o Brasil lidera por três pontos o Grupo B juntamente com a Argentina. O grupo ainda conta com a equipe do Equador que será o adversário do Brasil nesta quinta-feira (04).

Essa etapa da competição acontece em Santa Cruz de La Sierra na Bolivia, do dia 03 a 06 de fevereiro. Para conseguir uma vaga na é competir pelo playoff do Grupo Mundial II, o Brasil precisa liderar a sua chave que ainda contém o Grupo Mexico, Colombia, Paraguai e Bolivia.