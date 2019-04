Rio Open 2016: Francesca Schiavone quer voltar aos sucessos do passado

A veterana de 35 anos Francesca Schiavone (114) da Itália vem ao Brasil pela segunda vez na carreira para jogar o WTA do Rio de Janeiro. A campeã de Roland Garros em 2010 em 2014 chegou ao país para jogar o torneio de Florianópolis e o Rio Open. Neste último a italiana era cabeça de chave numero dois e no primeiro era a quarta. Apesar da colocação na chave ela perdeu nas duas estreais dos torneios brasileiros.

Parece que Schiavone quer construir uma nova historia no Brasil. Esse ano ela volta ao torneio carioca fora dos holofotes e é apenas a 11ª favorita ao título. Na primeira vez que jogou a italiana perdeu para a espanhola Lourdes Dominguez Lino (106) por um duplo 6-4 na primeira rodada. Naquele ano Schiavone era a numero 43 do mundo.

Sua campanha caótica no Brasil continuou na semana seguinte quando perdeu, também na estréia, para Barbora Strycova (41) da República Tcheca no WTA de Florianópolis. Em 2014 o torneio capixaba era jogado na supervice rápida e, apesar de não ser a especialidade da italiana, ela fez um jogo mais competitivo contra a tcheca e perdeu por 6-4 1-6 7-5.

Desde 2012 Schiavone entrou em um processo gradativo até sair do top 100 em agosto de 2015 quando perdeu na primeira rodada do US Open para a belga Yanina Wickmayer (55). Seu ultimo titulo foi o Marrakech Grand Prix no Marrocos em 2012. No ano que veio ao Brasil, a italiana chegou a duas semifinais em Baku e Hong Kong. Seu ultimo grande resultado as quartas de final em 2015 no WTA da Bélgica Diamond Games. Ano passado em Roland Garros a italiana foi protagonista da batalha com Svetlana Kuznetsova (17) da Rússia. No duelo entre ex-campeãs do Grand Slam francês, Schiavone venceu por 6-7(11) 7-5 10-8 após 03h49m de jogo.