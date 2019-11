Nadal vence Almagro e se classifica às quartas do Rio Open 2016

Rafael Nadal segue voando no Rio Open. Grande favorito ao título do torneio, o espanhol enfrentou seu compatriota Nicolás Almagro, na noite desta quinta-feira (18), no Jóquei Clube Brasileiro, e venceu por 2 sets a 1 (6/3, 7/5), em 1h40, para garantir classificação às quartas de final.

Atualmente ocupando a posição de número 5 no ranking da ATP, Nadal segue sua defesa por pontos. El Toro Miura precisa defender as semifinais da edição anterior. Na próxima fase, enfrentará Alexandr Dolgopolov, que eliminou Inigo Cervantes também nesta quinta.

Antes do Rio Open, Nadal e Almagro já haviam se enfrentado outras 14 vezes, com ampla vantagem para o cabeça de chave número 1: eram 13 vitórias contra apenas um triunfo de seu adversário. Em Grand Slam, placar de 5 a 0 para 'El Touro Miúra', sendo quatro vitórias em Roland Garros e uma no Australian Open.

Em Masters 1000, vantagem também para Nadal, com vitórias em Madri, Miami e Paris. O único triunfo de Almagro havia sido nas quartas de final do ATP de Barcelona, onde venceu por 2 sets a 1 (2/6, 7/6(5), 6/4).

Com a vitória, Rafael Nadal segue vivo no torneio. Classificado para a segunda fase, enfrentará Alexandr Dolgopolov, velho conhecido e adversário na final da edição 2014 do Rio Open. Na ocasião, título para o espanhol após vitória por 2 sets a 0 (6/3, 7/6(3)).

A partida

Nadal iniciou a partida pressionado, logo no primeiro game, precisou se defender de três break-points antes de confirmar o serviço. Na sequencia, exigiu Almagro em apenas uma defesa, onde também escapou bem. A quebra veio no quarto game, onde o cabeça número 1 chegou a abrir 0-40 antes de confirmar. Então, tudo voltou à normalidade. Nadal viria a ser ameaçado novamente apenas no nono game, mas seus saques o tiraram o buraco para confirmar o primeiro set em 6/3.

O segundo set voltou no mesmo ritmo do primeiro. Nadal seguia executando bons contragolpes e incomodava Almagro. Foram dois break points salvos para cada lado até o sétimo game, onde o ex-número 1 do mundo finalmente conseguiu a quebra e tomou a frente no marcador com 4/3. No fim, uma nova sequência de quebras, sendo duas para cada lado, onde Nadal sairia vitorioso por 7/5.