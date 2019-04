Cabeça de chave número um, Benoit Paire perde para Lajovic e é eliminado do Brasil Open

Nesta quinta-feira (25), o tenista cabeça de chave número um do Brasil Open, Benoit Paire da França, foi derrotado pelo sérvio Dusan Lajovic por dois sets a um, com parciais de 6/0 4/6 e 6/3, em 1 hora e 40 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Sérvia avançou às quartas de final do torneio.

O adversário de Lajovic na próxima rodada será o português Gastão Elias, que vem do torneio qualificatório. Elias venceu nas oitavas de final o colombiano Santiago Giraldo por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 20 minutos de jogo.

O tenista da Sérvia iniciou o jogo de maneira impecável, assemelhando-se a maneira de como jogava diante do finalista de 2015, Luca Vanni da Itália. Já Paire ainda não havia jogado na competição, evidentemente sem ritmo, foi arrasado na primeira parcial: vitória de Lajovic por 6/0 em menos de 30 minutos. O francês melhorou sua performance na segunda parcial, fazendo jus ao título de 20º colocado no ranking da ATP. Quebrou o serviço do adversário e, confirmando até o final do set, fechou em 6/4.

O terceiro e decisivo set começou bem para o francês: iniciou com uma quebra de serviço. Porém, quando sacava para confirmar a vantagem, cometeu um deslize e no 30/40 cometeu uma dupla falta: assim o sérvio empatou. Confirmando o serviço, saiu na frente: 2/1. Paire necessitava confirmar o saque para continuar vivo. Após um longo game de mais de 10 minutos, salvando cinco break points, empatou com um erro não forçado do sérvio. A partir daí o jogo ficou parelho. Porém, no 4/3, Paire se complicou e o game ficou empatado em 40/40. Após um erro não forçado de forehand, Lajovic tinha a chance da quebra. Com um lindo voleio, quebrou o saque do francês. Com ótimos primeiros serviços, fechou o jogo tranquilamente em 6/3 para eliminar o cabeça de chave número um.

O ATP 250 de São Paulo, o Brasil Open, acontece entre os dias 22 e 28 de fevereiro. A 16ª edição do torneio conta com grandes nomes do tênis mundial, como Benoit Paire da França, Thomaz Bellucci do Brasil e Pablo Cuevas do Uruguai - o atual campeão. A melhor cobertura do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.