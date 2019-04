Guia VAVEL da primeira rodada do grupo mundial da Copa Davis

A Copa Davis 2016 tem início neste final de semana (4 a 6 de Março), com grandes confrontos válidos pelo Grupo Mundial, onde os países da elite do tênis irão se enfrentar e definir seus destinos, sejam eles a repescagem ou a permanência e avanço para as quartas de final da primeira série da competição.

O grande destaque da primeira fase será o retorno do número um do mundo, Novak Djokovic, que irá defender a bandeira da Sérvia no confronto contra o Cazaquistão, em Belgrado. O segundo colocado do ranking mundial, Andy Murray, também retornará as quadras da Copa Davis para defender a Grã-Bretanha no confronto contra o Japão.

Nesta rodada inicial, as equipes que conseguiram o acesso ou permanência através da repescagem terão a chance de disputar novamente os confrontos do Grupo Mundial. O sorteio trouxe oito confrontos que serão analisados pela equipe da VAVEL Brasil.

Esta será a edição de número 104 da história da Copa Davis, que ocorre desde 1900 até os dias atuais, com algumas interrupções esporádicas por ocorrência das guerras mundiais. Seus maiores campeões são os Estados Unidos (32) e a Austrália (28), que coincidentemente irão se enfrentar na primeira fase deste ano.

No ano passado, a Grã Bretanha, liderada por Andy Murray e Leon Smith, conquistou o título, vencendo a Bélgica de David Goffin e Johan van Herck por 3-1 na grande final, disputada na cidade de Gent. Os britanicos não venciam o título desde o ano de 1936, quando bateram a Austrália por 3-2.

Copa Davis - Vencedores da competição

Estados Unidos - 32 títulos

Austrália - 28 títulos

Grã-Bretanha - 10 títulos

França - 9 títulos

Suécia - 7 títulos

Espanha - 5 títulos

República Tcheca e Alemanha - 3 títulos

Rússia - 2 títulos

África do Sul, Croácia, Itália, Sérvia e Suíça - 1 título

Chaveamento e Ranking

Como os torneios tradicionais do circuito, a Copa Davis também faz sorteios de chaveamento e mantém um ranking baseado na história e principalmente nos últimos anos de competição. As equipes que avançaram as quartas de final do ano anterior mantiveram-se na chave, e os que avançaram da repescagem foram sorteados para enfrentar os mesmos.

[Q] Grã-Bretanha - Japão [R]

[Q] Sérvia - Cazaquistão [R]

[Q] Itália - Suíça [R]

[Q] Argentina - Polônia [R]

[Q] França - Canadá [R]

[Q] República Tcheca - Alemanha [R]

[Q] Austrália - Estados Unidos [R]

[Q] Bélgica - Croácia [R]

O ranking é feito através de comparações da performance dos últimos quatro anos de participações das equipes, e, atualmente, seu Top 10 é o seguinte:

1 - Grã-Bretanha (25196.56)

2 - República Tcheca (23706.25)

3 - Suíça (18987.50)

4 - Bélgica (14152.50)

5 - França (13200.00)

6 - Argentina (11652.50)

7 - Sérvia (10187.50)

8 - Austrália (8875.00)

9 - Itália (7496.88)

10 - Canadá (6050.00)

