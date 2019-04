Murray e Nishikori confirmam favoritismo e deixam série empatada na Davis

Nessa sexta-feira (4), a fase de oitavas da Copa Davis começou e, de cara, com grandes duelos. O britânico Andy Murray, número 2 do ranking da ATP, e o japonês Kei Nishikori, 6° do mundo, entraram em quadra no duelo entre Grã-Bretanha e Japão e não decepcionaram, com isso deixaram a parcial empatada em 1-1.

Andy Murray, atual campeão da Copa Davis, abriu o confronto contra o japonês Taro Daniel, 87º do ranking da ATP, e não encontrou dificuldades para vencer o jogo. Com um saque consistente sem sofrer quebras, o britânico venceu por três sets a zero com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1 em apenas uma hora e meia de partida.

Logo depois, foi a vez do vice-campeão do US Open em 2014, Kei Nishikori entrar em quadra e enfrentar o dono da casa Daniel Evans, 157° do mundo. Com um pouco mais de dificuldade, saiu vitorioso após dominar no primeiro set e fechar em 6/3. Já no segundo, o anfitrião equilibrou a partida e o nipônico só conseguiu a quebra no 12° game, vencendo em 7/5 e abrindo dois a zero no duelo.

Na última parcial, Kei Nishikori, depois de fazer 2 a 0, viu o mandante crescer e virar para 3/2, com duas quebras. Nishikori ainda conseguiu uma quebra e levou o confronto ao tie-break, no qual venceu por 7-3 e fechou o embate em três sets a zero, disputados em 2h44.

Nesse sábado (5), os britânicos Jamie Murray e Dominic Inglot irão entrar em quadra em jogo de duplas para enfrentar os japoneses Yoshihito Nishioka e Yasutaka Uchiyama, em duelo que desempatará o encontro. Já no domingo (6), o escocês enfrentará o nipônico, enquanto Daniel Evans irá encarar Taro Daniel para decidirem a vaga nas quartas da competição, com o adversário saindo do vencedor de Suíça e Itália.