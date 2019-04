Milos Raonic bate David Goffin e é finalista do Masters 1000 de Indian Wells

Neste sábado (19), o tenista canadense Milos Raonic venceu David Goffin da Bélgica por dois sets a um, com parciais de 6/3 3/6 e 6/3, em duas horas de partida. Com a vitória, o tenista do Canadá avançou à final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Indian Wells é apenas o primeiro torneio da série Masters da temporada, que também conta com Miami, Madri, Monte Carlo, Roma, Toronto, Cincinnati, Shanghai e Paris.

O adversário de Raonic na decisão da competição será o atual campeão, Novak Djokovic da Sérvia, que nas semifinais bateu o espanhol Rafael Nadal - 4º cabeça de chave do torneio - por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2, em uma hora e 58 minutos de partida.

Nesta quinta-feira (17), o tenista belga David Goffin – 15º cabeça de chave do torneio – ganhou do 10º favorito ao título, o croata Marin Cilic, por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2, em uma hora e 37 minutos. O adversário de Goffin na próxima rodada será o tenista canadense Milos Raonic, que nas quartas de final, venceu Gael Monfils da França por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e 30 minutos de jogo.

Atuais campeões, Novak Djokovic e Simona Halep lutam para defender os pontos conquistados em 2015. Rafael Nadal e Serena Williams são os principais desafiantes ao título. O grande desfalque desta edição fica por conta de Roger Federer, atual número 3 do mundo e detentor de quatro títulos do certame. Por conta de uma cirúrgia no joelho, não atuará em Indian Wells e Miami.

Como todo torneio da categoria Masters, o campeão fatura 1000 pontos para o ranking internacional da ATP, ficando atrás apenas dos Grand Slams e ATP Finals em valor.

Mais charmoso entre os torneios da categoria, a Califórnia recebe os melhores tenistas do mundo para disputa de Indian Wells. Realizado entre os dias 7 a 20 de Março, a equipe VAVEL Brasil fará a cobertura total do evento.