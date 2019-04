Novak Djokovic bate Berdych e vai à semifinal em Miami

Nesta quarta-feira (31), o tenista sérvio Novak Djokovic venceu Tomas Berdych da República Tcheca por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/3, em uma hora e 39 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Sérvia avançou à semifinal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O torneio é o segundo da série Masters da temporada, que também conta com Indian Wells, Madri, Monte Carlo, Roma, Toronto, Cincinnati, Shanghai e Paris.

O adversário de Djokovic na próxima rodada será o belga David Goffin, que venceu Gilles Simon da França por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/2 e 6/1, em uma hora e 55 minutos de jogo. Esta já é a melhor campanha de Goffin em torneios da série Masters 1000. Assim como a semana passada em Indian Wells, o belga chega à semifinal em Miami. Em Indian Wells, ele foi derrotado pelo canadense Milos Raonic por dois sets a um, com parciais de 6/3 3/6 e 6/3.

O atual campeão é o sérvio Novak Djokovic. Em 2015, o número um do mundo venceu na final o escocês Andy Murray por dois sets a um, com parciais de 7/6 4/6 e 6/0. Neste ano, Djoko vem como favorito após o título do Masters 1000 de Indian Wells, quando derrotou o canadense Milos Raonic na decisão por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/0, em uma hora e 17 minutos.

A 31ª edição do Masters 1000 de Miami, o Miami Open, acontece entre os dias 21 de março e três de abril de 2016. Disputado no centro de tênis de Crandon Park, em Miami, o torneio distribui mais de seis milhões de dólares e conta com os principais nomes do tênis mundial da atualidade, como Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka e Rafael Nadal. A melhor cobertura do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.