Roger Federer confirma favoritismo e avança às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo

Sem jogar desde a semifinal do Aberto da Austrália, Roger Federer retorna às quadras após cirurgia no joelho esquerdo.

Roger Federer, número três do ranking, enfrentou no dia de hoje, 12, o espanhol, número 38, Guillermo Garcia-Lopez pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Este é o quarto confronto entre os dois tenistas com todas as vitórias para o suíço. O espanhol número 38 do ranking nunca venceu um set do número três.

O primeiro set foi marcado pela superioridade suíça que teve vantagem tanto no primeiro quanto no segundo serviço. Federer perdeu apenas quatro pontos com seu primeiro saque e apenas três com o segundo. Garcia-Lopez não ficou muito atrás com o primeiro serviço, porém, com o segundo, ele pontuou apenas 50% das bolas que sacou.

O suíço aproveitou a única oportunidade de quebra que teve e salvou as duas chances de quebra do espanhol. Com isso, Federer levou a primeira parcial por 6 a 3.

Garcia-Lopez cometeu duas duplas faltas no primeiro set contra três do suíço, mas não fez nenhum ace enquanto Federer fez três.

Na segunda parcial, o número três do ranking teve chance de quebrar seu adversário logo no primeiro game, mas, com um bom saque, o espanhol conseguiu não ser quebrado. Federer abriu 5 a 2 na partida e, sacando para fechar a partida, teve seu game de saque quebrado. Assim, com cada tenista confirmando seu próprio serviço, o suíço sacou novamente para fechar em 5 a 4 e dessa vez confirmou vencendo assim o jogo em 1h14.

Federer venceu 70% do total de pontos com seu serviço enquanto o espanhol venceu 56%. O suíço também obteve vantagem com percentual em cima de pontos ganhos na devolução de serviço do adversário vencendo 44% e Garcia-Lopez vencendo 30%.

Roger Federer agora enfrentará nas oitavas de final o espanhol, 17 do ranking, Roberto Bautista Agut que venceu o francês, número 33, Jeremy Chardy com parciais de 6/3 5/7 7/5 em um jogo com duração de 2h54.