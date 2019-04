Nadal estreia com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo

O espanhol Rafael Nadal, número 5 do mundo, estreou com o pé direito no Masters 1000 de Monte Carlo, torneio o qual foi campeão em oito edições consecutivas, de 2005 a 2012. O nove vezes campeão de Roland Garros enfrentou o esloveno naturalizado britânico Aljaz Bedene, 60 do ranking da ATP, e venceu com facilidade por duplo 6-3 em 1h20 de partida. Esse foi o primeiro encontro entre os dois jogadores.

Os dois tenistas pecaram nos games de saque durante a partida. Bedene quebrou o espanhol em duas oportunidades, enquanto Rafa quebrou o britânico cinco vezes, tendo este só ganho 34% dos pontos quando jogou com o segundo serviço, além de ter cometido três duplas faltas no total. Bedene, no total, venceu apenas 45% de pontos no seu serviço contra 62% do espanhol.

“Estou feliz pela vitória. Sei que tenho que melhorar para amanhã, mas estou confiante porque eu tenho treinado muito bem nas últimas semanas”, disse Nadal após a vitória desta quarta-feira (13).

O ex número 1 do mundo enfrenta agora o jovem austríaco em ascensão Dominic Thiem, que já o venceu esse ano em Buenos Aires e em seguida sagrou-se campeão. Nadal também tem uma vitória sobre seu próximo adversário, tendo esta ocorrida na edição de 2014 de Roland Garros. Thiem bateu hoje o qualifier japonês Taro Daniel de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4-6 6-2 6-0; o austríaco já venceu dois torneios nesse ano, além do ATP 250 argentino, ele venceu o tradicional ATP 500 de Acapulco e é o número 5 da atual temporada.

Sobre o confronto que acontece amanhã (14), por volta das 7h30 horário de Brasília, o espanhol declarou: “Espero um jogo difícil. Thiem é um grande jogador, que está tendo uma grande temporada. O saibro é, provavelmente, a melhor superfície para ele. Sei que para ter chances, eu tenho que jogar muito bem”