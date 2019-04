Marcelo Zormann para em Lindell no ATP Challenger de São Paulo

gem até Nesta quinta-feira (21), o tenista brasileiro Marcelo Zormann perdeu para Christian Lindell da Suécia por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5, em uma hora e 38 minutos de jogo. Com a derrota, o tenista do Brasil foi eliminado nas oitavas de final do ATP Challenger de São Paulo, no Brasil.

O adversário de Lindell na próxima rodada será o brasileiro José Pereira, que vem de vitória sobre Federico Coria da Argentina - 423º do ranking - por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 16 minutos de jogo.

Os cinco primeiros games da partida foram rápidos, com ambos jogadores confirmando seu saque com facilidade. No 3/2, quando Zormann sacava, o sueco começou a forçar as trocas de bola no backhand do brasileiro, que respondia mal. Desse modo, conquistou a primeira quebra do jogo. No próximo game de serviço de Zormann, Lindell manteve o alto nível e abriu 0/40. Com ótimos primeiros serviços, o brasileiro de 19 anos salvou quatro set points para descontar: 5/3. No entanto, com extrema facilidade, o sueco fechou a primeira parcial por 6/3 logo no game seguinte.

Lindell comemora vitória/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Logo no primeiro game do segundo set, Zormann cometeu duas dupla faltas, além de erros não forçados, e acabou tendo o saque quebrado. Lindell manteve a vantagem até o 3/4, quando cometeu dois erros não forçados de backhand e permitiu o empate. Confiante, Zormann fez 5/4 rapidamente e liderou a parcial pela primeira vez. No 11º game, o brasileiro - jogando abaixo - perdeu o saque. Aproveitando-se da vantagem, Lindell fechou o jogo em 7/5.

Ainda nesta quinta-feira, Caio Zampieri do Brasil - 287º do mundo - foi derrotado por Marcelo Arevalo de El Salvador em sets diretos, com parciais de 7/6 e 7/6, em exatas duas horas de jogo.

Entre os dias 18 e 24 de abril de 2016, ocorre a quarta edição do ATP Challenger de São Paulo. O torneio ocorre no Clube Paineiras do Morumby, na zona Sul da capital paulista, e distribuí cerca de US$ 65 mil dólares. Entre os principais favoritos ao título estão o cearense Thiago Monteiro, o chileno Gonzalo Lama, João Souza - o "Feijão", o sueco Christian Lindell, o argentino Juan Ignacio Londero e Marcelo Arevalo de El Salvador.