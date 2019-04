Gonzalo Lama vence Escobedo e é campeão do ATP Challenger de São Paulo

Neste domingo (24), o tenista chileno Gonzalo Lama venceu Ernesto Escobedo dos Estados Unidos por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 49 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista do Chile foi campeão do ATP Challenger de São Paulo, no Brasil.

Este foi o segundo título da carreira de Lama. Em 2014, Lama foi campeão do Challenger de Cali, na Bolívia, ao bater o argentino Marco Trungelitti por dois sets a um, com parciais de 6/3 4/6 e 6/3. Já na temporada passada, ele perdeu para o italiano Paolo Lorenzi na decisão de Medelin, na Colômbia.

A partida deste domingo marcou a primeira final de Challengers de Escobedo. Atual 335º colocado no ranking da ATP com apenas 19 anos, o tenista norte americano tinha como melhor resultado até então as semifinais do ATP Challenger de Monterrey, no México, na temporada passada, quando foi derrotado pelo dominicano Victor Estrella Burgos - 65º do mundo - por dois sets a zero, por duplo 6/4.

Nas semifinais, Escobedo venceu Christian Lindell da Suécia por dois sets a um, com parciais de 7/5 3/6 e 6/3, em uma hora e 56 minutos de jogo. Já Lama - quinto cabeça de chave do torneio - que vem de vitória nas semifinais sobre o brasileiro Thiago Monteiro por dois sets a um, com parciais de 5/7 6/4 e 6/2, em duas horas e nove minutos de partida.

Escobedo começou a partida muito bem: dominando com o saque e o forehand, confirmou o primeiro game sem perder pontos. Da mesma forma, o chileno empatou a parcial. Porém, na sequência, os saques do norte americano passaram a não entrar mais. Desse modo, teve seu serviço quebrado: 3/1 para Lama depois de confirmar seu saque. Ainda com problemas em sua principal arma - saque - o tenista dos Estados Unidos cedeu mais um break para o adversário. Com traquilidade, o tenista do Chile fechou em 6/2.

Lama em ação na final/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Ainda nervoso, Escobedo seguiu errando muito e Lama conquistou uma quebra logo no início da segunda parcial. Após confirmar o saque, o chileno abriu 2/0. Em seguida, o jovem norte americano continuava irritado e perdeu o saque novamente. Mantendo as duas quebras, Lama fechou em 6/2 para conquistar o segundo título da carreira.

Jogando mal, Escobedo foi derrotado facilmente/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Na chave de duplas da competição, os brasileiros Caio Zampieri e Fabrício Neis venceram a parceria entre Alexandre Tsuchiya e José Pereira, também do Brasil, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6, em uma hora e 16 minutos de jogo para conquistar o título.

Zampieri e Neis campeões de duplas/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Entre os dias 18 e 24 de abril de 2016, ocorreu a quarta edição do ATP Challenger de São Paulo. O torneio aconteceu no Clube Paineiras do Morumby, na zona Sul da capital paulista, e distribuiu cerca de US$ 65 mil dólares. Entre os principais favoritos ao título estiveram o gaúcho André Ghem, Guilherme Clezar, o cearense Thiago Monteiro, o chileno Gonzalo Lama, João Souza - o "Feijão", o sueco Christian Lindell, o argentino Juan Ignacio Londero e Marcelo Arevalo de El Salvador.