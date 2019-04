Thiago Monteiro bate experiente Julien Benneteau em Aix en Provence após quase 3h

Em partida cheia de altos e baixos, o cearense Thiago Monteiro, 189 do mundo, bateu o veterano francês Julian Benneteau, ex 25 do ranking da ATP em uma maratona no Challenger ‎€85,000+H de Aix en Provence com duração de 2h54 e parciais de 6-4 6-7(5) 7-6(5).

A torcida local, que lotou a quadra central para apoiar o atleta da casa fez barulho e incentivou seu jogador até o ponto final.

O jogo começou favorável ao tenista europeu, que no quinto game da primeira parcial obteve a primeira quebra de serviço. O brasileiro, no entanto, manteve-se firme para devolver essa e confirmar seu saque, ficando novamente à frente. Benneteau sacou em 4-5 quando viu Monteiro pressionando e com chances de fechar o primeiro set; na segunda oportunidade para finalizar este, o brasileiro fez boa devolução e definiu com um smash para sair na frente.

Parecia que a partida se encaminhava para uma vitória tranquila do atleta natural de Fortaleza, abriu 3-1 e saque na segunda série, quando viu seu oponente reagir devolvendo a quebra e confirmando seu serviço para empatar. O francês manteve o embalo e venceu o saque do brasileiro no sétimo game para abrir 4-3 e sacar. Quando a marcador apontava 40 iguais, uma irregularidade foi apontada na quadra e a partida paralisada por 11 minutos para a manutenção do piso. No retorno, Monteiro foi firme e bateu o serviço do seu adversário. O jogo manteve-se equilibrado e a partida foi ao tie break, onde o cearense errou demais e permitiu o empate. Julien fechou com 7 a 5

Benneteau tomou as rédeas do encontro, aproveitou falhas do adversário para abrir 5-2 e ficar a um game da vitória. O brasileiro reagiu, devolveu a quebra e empatou o jogo que já parecia definido. Novamente a parcial foi para o game de desempate. Dessa vez Monteiro foi firme e, embalado pela reação, abriu 5-2. Teve dois match points quando o placar marcava 6-4. Desperdiçou o primeiro após uma deixadinha na rede. Quando o francês serviu em 5-6, o fortalezense foi bem no ponto e definiu a partida com um winner de forehand na paralela.

Com as quartas já garantidas no torneio francês, Monteiro garante o melhor ranking, deve aparecer em 178 na próxima semana, podendo melhorar caso avance mais rodadas.

Outro brasileiro que avançou foi Rogério Dutra Silva. Jogando ontem, o paulista, atual 94 do mundo, bateu o local Calvin Hemery por 6-2 6-1 em 1h05 de duelo e enfrenta agora o argentino Carlos Berlocq por vaga na semi.