Andy Murray bate Rafael Nadal e é finalista do Masters 1000 de Madri

Neste sábado (7), o tenista escocês Andy Murray venceu Rafael Nadal da Espanha por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4, em duas horas e 11 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Escócia avançou à final do Masters 1000 de Madri, na Espanha.

O adversário de Murray na próxima rodada vem da outra semifinal entre o número um do mundo - Novak Djokovic - e o japonês Kei Nishikori. Nas quartas de final, Djoko passou por Milos Raonic do Canadá por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 44 minutos de jogo. Já o sexto cabeça de chave do torneio vem de vitória sobre o jovem australiano Nick Kyrgios por dois sets a um, com parciais de 6/7 7/6 e 6/3, em duas horas e 38 minutos de partida.

O jogo começou parelho, com ambos tenistas confirmando seus games de serviço. Até que, quando Nadal sacava para empatar em 2/2, o espanhol cometeu uma serie de erros não forçados permitindo a quebra para o adversário. Mantendo a vantagem, Murray sacou em 5/3 para fechar o primeiro set. No entanto, demonstrando nervosismo, tenista da Escócia errou muito e perdeu o saque: 5/4. No 12º game, quando o espanhol sacava em 5/6, Murray elevou seu nível de jogo, conseguindo ótimas devoluções para conquistar outro break e fazer 7/5.

Nadal começou a segunda parcial melhor que seu adversário. No entanto, Murray, sacando com extrema eficiência e precisão, salvou cinco break points nos três primeiros games. No 3/2, quando o espanhol sacava, ele se complicou. Dessa forma, o tenista da Escócia teve a primeira chance de quebra na parcial. Com um erro de backhand do adversário, o vice líder do ranking da ATP abriu uma vantagem de 5/2 após confirmar seu saque. Quando sacava para fechar o jogo em 6/3, Murray se desconcentrou após perder um match point e teve seu serviço quebrado. Porém, no game seguinte foi a vez de Nadal errar e desse modo, o escocês fechou o jogo com 6/4.

O atual campeão é o escocês Andy Murray - número dois do mundo - que na decisão de 2015 venceu o espanhol Rafael Nadal por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2 para conquistar seu segundo título da carreira no saibro.



O Masters 1000 de Madri, na Espanha, ocorre entre os dias primeiro e oito de maio de 2016. O Mutua Madrid Open distribui $4,771,360 dólares de premiação, além de 1000 pontos no ranking da ATP. Buscando o título estão o sérvio Novak Djokovic, o escocês Andy Murray e o japonês Kei Nishikori.

