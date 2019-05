Rogerinho perde match points para Dennis Novak e cai nas quartas em Praga

Rogério Dutra Silva, 83 do mundo, foi eliminado nesta quinta-feira (09) nas quartas de final do Challenger de Praga, na República Tcheca. Em jogo com muitos altos e baixos, o paulista caiu diante do austríaco Dennis Novak, 220 da ATP com parciais de 4-6 6-1 7-6(7) em partida que teve a duração de 2h20.

Rogerinho começou melhor, conseguiu a quebra de saque no quinto game do primeiro set e administrou a vantagem para finalizar a primeira parcial em 6-4. O primeiro saque foi diferencial para o brasileiro, que ganhou 85% dos pontos jogados com este e assim conseguiu salvar os três break points contra que jogou, enquanto obteve cinco chances de quebra e converteu um.

O segundo set foi de total dominância de Novak, que não deu oportunidades a Dutra Silva e fechou rapidamente em 6-1. O diferencial da primeira série em favor do paulista não se manteve, venceu apenas 35% dos pontos jogados com o primeiro serviço e não converteu nenhuma das duas chances de quebra que obteve, permitindo a vitória do austríaco.

Rogerinho precisou buscar duas vezes o resultado no terceiro set, Novak chegou a sacar para o jogo em 5-4, mas viu a reação adversária e a partida foi definida no tie break final. O austríaco novamente saiu na frente, mas o brasileiro virou o placar e chegou a sacar com 6-5 e depois teve 7-6 no saque do oponente. Sem aproveitar nenhuma das oportunidades, Dutra Silva sucumbiu com erros e, no primeiro match point contra, viu o compatriota de Dominic Thiem subir à rede para finalizar o encontro.

Aguardando desistência para conseguir vaga nos Jogos Olímpicos, Rogerinho pode, pela primeira vez, chegar ao top 80 com a campanha na capital tcheca, mas para isso, precisa torcer contra concorrentes diretos no ranking mundial.

Novak faz semifinal contra o veterano francês Stephane Robert, cabeça de chave 3 do torneio e 91 do mundo, que passou, nas quartas, pelo estoniano Jurgen Zopp.