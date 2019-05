ATP 500 de Queen's: Murray vence Edmund e vai às semis; Cilic e Raonic também avançam

Nesta sexta-feira (17), ocorreram os jogos válidos pelas quartas de final do ATP 500 de Londres, na Inglaterra. Cabeça de chave número um, o escocês Andy Murray venceu Kyle Edmund e garantiu vaga na semifinal, assim como o croata Marin Cilic, o canadense Milos Raonic e o australiano Bernard Tomic.

Atual campeão do torneio, Murray entrou em quadra nesta sexta-feira contra o compatriota Kyle Edmund. Em uma hora e 50 minutos de partida, o número dois do ranking da ATP conquistou a vitória somente no terceiro set, com parciais de 6/4 3/6 e 6/1. Nas oitavas, ele havia derrotado Aljaz Bedene também da Grã Bretanha por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 23 minutos de jogo.

Neste sábado, o escocês tem encontro marcado contra o 13º colocado no ranking, Marin Cilic da Croácia. Nas quarta, o cabeça de chave número cinco virou o jogo diante do norte americano Steve Johnson ao vencer por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/3 e 6/4, em ma hora e 49 minutos.

No outro lado da chave, o jovem canadense Milos Raonic derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 60 minutos. Cabeça de chave número três, o tenista do Canadá é o atual nono colocado no ranking mundial. Na próxima rodada, ele encara o australiano Bernard Tomic, que venceu Gilles Muller de Luxemburgo por dois sets a um, com parciais de 7/6 4/6 e 6/2, em uma hora e 33 minutos.

O ATP 500 de Londres, na Inglaterra, ocorre entre os dias 14 e 19 de junho. O torneio distribui 500 pontos no ranking da ATP, além de aproximadamente dois milhões euros. Entre os principais favoritos ao título estão Andy Murray da Escócia, além de Stan Wawrinka da Suíça, Milos Raonic do Canadá, Richard Gasquet da França, Marin Cilic da Croácia, Roberto Bautista Agut da Espanha, John Isner dos Estados Unidos e Gilles Simon da França.