Estreando na grama, australiano John Millman derrota Bellucci em Nottingham

O australiano John Millman (#67) conseguiu hoje uma boa vitória na primeira rodada do ATP 250 de Nottingham. Ao derrotar o brasileiro Thomaz Bellucci (#62) por dois sets a um, com parciais de 7/6 (4), 2/6 e 6/2 em 2h12, ele garantiu ascender pelo menos uma posição no ranking da ATP, chegando perto de repetir sua melhor colocação na carreira (#60). Esse foi o primeiro embate entre os dois tenistas na história do circuito.

Como de costume, Bellucci começou o set de maneira apática, permitindo a John conseguir boa quebra de serviço logo no começo. Apesar disso, o brasileiro logo devolveu, e manteve o placar empatado até o 5/5. Com dois bons games de saque, ambos os tenistas saberiam que a parcial seria decidida no tiebreak.

Sacando bem, Thomaz anotaria seu quarto ace no set para começar vencendo. Mas mesmo com boa consistência no forehand, ele não foi páreo para o jogo agressivo do australiano, que manteve-se firme e venceu o desempate fatal por 7-4.

O segundo set foi uma partida totalmente diferente. Anotando incríveis sete aces com rapidez, o natural de Tietê salvou três break points e conseguiu aproveitar outros dois. O jogo do brasileiro impressionava a torcida local, e ele manteve o aproveitamento de 76% no primeiro serviço para vencer a parcial por 6/2.

Mas o que vem fácil, vai fácil. Caindo de produção na outra parcial, Bellucci viu-se encurralado, já que não conseguiu produzir break points e ainda cedeu outros seis, dos quais salvou apenas quatro. Millman seguiu consistente, perdeu apenas quatro pontos jogando com o primeiro saque e venceu por 6/2.

John Millman avança agora para a segunda rodada do Aegon Open Nottingham, onde irá enfrentar o americano Steve Johnson (#38). Em confrontos entre eles até hoje, duas vitórias do californiano, nas quadras duras de Delray Beach e de Indian Wells, ambas realizadas nesta temporada.

O melhor do tênis mundial você acompanha aqui, na VAVEL Brasil.