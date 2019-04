ATP 250 de Nottingham: Anderson e Cuevas avançam; Sousa é eliminado

Nesta terça-feira (21), ocorreram os jogos válidos pela segunda rodada do ATP 250 de Nottingham, na Inglaterra. Principais favoritos ao título, Kevin Anderson da África do Sul, Pablo Cuevas do Uruguai, Alexandr Dolgopolov e Sam Querrey venceram e estão na terceira rodada, já o cabeça de chave número três, João Sousa de Portugal, foi eliminado.

Cabeça de chave número um do torneio, o tenista sul-africano Kevin Anderson precisou de três sets para vencer Ivan Dodig da Croácia e avançar na competição. O 24º colocado no ranking da ATP venceu por dois sets a um, com parciais de 6/3 6/7 e 6/3, em duas horas e seis minutos de jogo. Na próxima rodada, Anderson encara o veterano espanhol Fernando Verdasco.

Segundo cabeça de chave da competição, o uruguaio Pablo Cuevas - número 25 do mundo - ganhou do veterano francês Stephane Robert de 36 anos por dois sets a um, com parciais de 6/4 e 7/6, em uma hora e dez minutos. O adversário do tenista do Uruguai na próxima rodada será o britânico Daniel Evans, que derrotou Ricardas Berankis da Lituânia.

30º colocado no ranking da ATP, o português João Sousa perdeu para o israelense Dudi Sela por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6, em uma hora e 28 minutos e acabou eliminado do torneio, que joga na próxima fase contra o alemão Benjamin Becker.

Ainda nesta terça-feira, o ucraniano Alexander Dolgopolov - quarto cabeça de chave - passou pelo britânico Kyle Edmund ao vencer por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5. Seu próximo adersário será o canadense Frank Dancevic. Já o norte americano Sam Querrey bateu o compatriota Ernesto Escobedo por duplo 6/4 e também garantiu vaga na próxima rodada.

O ATP 250 de Nottingham, na Inglaterra, ocorre entre os dias 19 e 25 de junho. O torneio distribui 250 pontos no ranking da ATP, além de mais de 700 mil euros de premiação. Entre os principais favoritos ao título estão Kevin Anderson da África do Sul, Pablo Cuevas do Uruguai, Alexandr Dolgopolov da Ucrânia e Sam Querrey dos Estados Unidos.