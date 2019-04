WTA Premier de Eastbourne: Radwanska segue viva; Kvitova e Wozniacki estão fora

Mais um dia de disputas com surpresas no WTA Premier de Eastbourne. Após as eliminações de três das quatro principais cabeças de chave do torneio, a chuva voltou a cair interrompendo e adiando os dois últimos jogos da programação, nesta quarta-feira (22). Antes disso, tivemos Agnieszka Radwanska se garantindo nas quartas de final, Caroline Wozniacki dando adeus à competição após ser eliminada por uma qualifier e Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon, também se despedindo cedo do torneio.

A primeira cabeça de chave do torneio, a polonesa Agnieszka Radwanska (#3), teve pela frente a jovem canadense Eugenie Bouchard (#48). Jogo complicado mas que Aga dominou desde o início, tendo um pouco mais de dificuldade no segundo set ao sofrer duas quebras. Com dois sets a zero (um duplo 6-3) em apenas 1h13 de partida, a polonesa carimbou seu nome nas quartas de final de Eastbourne para enfrentar a eslovaca Dominika Cibulkova (#21), que abriu a terceira rodada na quadra um vencendo a ucraniana Katerina Bondarenko (#65) com parciais de 7-6(3)/6-3.

A outra quartas de final já definida será um confronto entre a francesa Kristina Mladenovic (#33), vencedora da partida contra a alemã Anna-Lena Friedsam (#58) pelas parciais de 6-4/7-6(4), e a porto-riquenha Monica Puig (#43), responsável pela eliminação da dinamarquesa Caroline Wozniacki (#37) de virada por dois sets a um (4-6/6-3/6-4) em 2h15 de jogo.

A russa Elena Vesnina (#53) também se classificou para a próxima rodada com uma vitória sobre a norte-americana Madison Brengle (#62) por dois sets a zero, parciais de 7-6(2)/6-4. Vesnina ainda espera sua oponente das quartas de final porque o jogo que a definiria entre a japonesa Misaki Doi (#49) e a tcheca Karolina Pliskova (#17) foi interrompido pela chuva e será retomado nessa quinta-feira (23). A tcheca está um set a frente (6-2) e com 4-3 e saque no segundo set de partida.

O mesmo ocorre com a britânica Johanna Konta (#18) que desbancou a também tcheca Petra Kvitova (#11) de virada e com direito a um "pneu" no último set. Com parciais de 5-7/6-4/6-0, Konta se classificou para as quartas de final em que enfrentará ou a alemã Andrea Petkovic (#34) ou a russa Ekaterina Makarova (#39) que chegaram a disputar apenas um game da partida.

As duas últimas partidas de terceira rodada, assim como toda a quartas de final do WTA Premier de Eastbourne, serão disputadas nessa quinta-feira (23).