Andy Murray e ator Kevin Spacey apóiam causa especial em Wimbledon

A chuva pode estar atrapalhando a programação do Grand Slam britânico na primeira semana de torneio, mas as atividades não param em Wimbledon. Um sorridente Andy Murray, embaixador da ONG WWF - World Wide Fund for Nature, ao lado do ator Kevin Spacey, entrega uma mensagem poderosa da mais recente campanha da fundação na quadra central do All England Club, em Wimbledon.

A WWF é uma organização não-governamental que atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental, fundada por um grupo de cientistas preocupados com a devastação da natureza. O tenista Andy Murray, atuando como embaixador da ONG na Inglaterra, convidou o ator Kevin Spacey para inspirar o mundo a participar do ambicioso projeto da WWF de dobrar o número de tigres selvagens até 2022.

"Este ano pode ser crucial para os tigres. Pode ser a melhor chance que teremos para proteger estes animais surpreendentes", diz Andy Murray. "É definitivamente um desafio que vale a pena enfrentar e acredito que devemos fazer tudo que pudermos para ajudar a dobrar o número de tigres selvagens no mundo".

Kevin Spacey acrescenta: "É chocante pensar que há menos de 4.000 tigres na selva. Isto é menos que um terço do número de assentos na Quadra Central de Wimbledon. Mas mesmo com esta situação precária, aprendi com Andy que há esperança. Nós realmente podemos ajudar a recuperar a população de tigres. É um desafio que estou orgulhoso de participar e chamar a atenção para isto".

Para saber mais sobre a campanha da WWF e ajudar no projeto, pode acessar o site da ONG para colaborar.

O ator Kevin Spacey, que recentemente recebeu o título de Cavaleiro da Ordem Britânica pelo Príncipe Charles, é um grande fã de tênis, frequentemente pode ser visto nas arquibancadas dos grand slams, torcendo por seus tenistas favoritos, Murray e Roger Federer.

Confira o vídeo gravado na quadra central de Wimbledon com Andy Murray e Kevin Spacey: