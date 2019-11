Serena Williams 2x0 Angelique Kerber pela final de Wimbledon

Obrigado a você que acompanhou conosco a este grande jogo de tênis, em que Serena Williams bateu Angelique Kerber e sagrou-se heptacampeã de Wimbledon. Até a próxima, amigo da VAVEL Brasil!

RANKING: Com o título, Serena vai a 8330 pontos contra 6500 de Kerber

Agora, ela tem 22 Grand Slams, assim como Steffi Graf. O objetivo para tornar-se a maior da história é alcançar Margaret Court, que possui 24.

O saque foi o diferencial da partida. Williams tem o melhor serviço do tênis atual, e quem sabe da história do jogo.

Mesmo assim, Kerber deve ser aplaudida. Ela tem a capacidade de enlouquecer Serena Williams, fazendo a americana jogar muitas bolas a mais.

Serena foi suprema em seus games de serviço hoje.

A ESPERA FOI LONGA! TRÊS SLAMS SEM CONQUISTAS E AGORA VOLTA A TER UM TÍTULO!

COM O PLACAR DE 7/5 e 6/3, SERENA VENCE O 22° SLAM E EMPATA COM STEFFI GRAF!

SERENA WILLIAMS É HEPTACAMPEÃ DE WIMBLEDON!

40/0 - OUTRO! TRÊS PONTOS DO TÍTULO PARA SERENA WILLIAMS!

30/0 - Mais um bom saque!

15/0 - Bom serviço da americana! Faltam três pontos!

Mais um erro da alemã! Serena Williams vai sacar para o título de Wimbledon 2016!

40/AD - Kerber erra no backhand. Break point!

40/40 - Novamente, Serena força até o erro da alemã.

40/30 - Pancada de direita da americana e Kerber não devolve.

40/15 - Williams não consegue quebrar a parede alemã!

30/15 - QUE PONTO ESPETACULAR! Serena Williams terminou no chão! Duelo das tenistas na rede, voleios de reflexo e ponto de Kerber!

15/15 - Angelique erra no backhand

15/0 - Bom serviço de Kerber! Serena não devolve.

Jogo muito diferente do que geralmente se vê no tênis feminino. 19 games e apenas uma quebra até aqui.

Serena confirma o serviço! Ela tem 7/5 e 4/3!

AD/40 - Mais um! Vantagem para Serena!

40/40 - Ace da americana para igualar o game!

30/40 - Erro de Serena no backhand! Kerber consegue seu primeiro break point no jogo!

30/30 - Serena força Kerber a cometer erro!

15/30 - Dupla falta da americana

15/15 - Para fora! Serena erra bola fácil no forehand

15/0 - Ace de Serena Williams

1h10 de partida até agora. 7/5 e 3/3 para Serena Williams

Direita para fora de Serena! 3 a 3 no segundo set

40/30 - QUE PONTO! Kerber e Serena trocam mais de 20 bolas e a americana erra!

Serena confirma com um erro da alemã. Ela tem 7/5 e 3/2

40/30 - Linda passada cruzada de Angelique!

40/15 - GRANDE PONTO! Serena finaliza na rede após grande jogo defensivo de Kerber!

30/15 - Serena saca dentro, juiz corrige marcação prévia e ela vence o desafio eletrônico

15/15 - Dupla falta de Serena. Ela não consegue fazer o toss, devido ao forte vento na quadra.

15/0 - Smash vencedor de Williams!

Troca longa e Serena erra o slice! 2 a 2!

40/15 - Bela devolução da americana! Kerber não teve reação.

40/0 - Erro de Serena no backhand

30/0 - SENSACIONAL! Kerber já estava sem ângulo e faz lindo winner de backhand! Serena aplaudiu!

15/0 - Forçando o jogo, Angelique ganha o ponto com seu forehand

Com um bom serviço, Williams confirma e agora tem 7/5 e 2/1

40/30 - Kerber chega bem na bola curta e mata o ponto

40/15 - O saque não volta.

30/15 - Dois bons winners de Serena!

0/15 - Na linha! Winner de backhand de Angelique!

Grande bola angulada da alemã! Ela confirma e agora é 1 a 1 no segundo set

40/15 - Winner de Kerber, de direita, na paralela. Ela já fez vários da mesma maneira

30/15 - Erro de Kerber na direita

30/0 - Dois erros de Serena até aqui no game.

Ace! É a quarta vez que ela fecha um game desta maneira. Serena tem 7/5 e 1/0

40/15 - Mais um winner de Williams, idêntico ao anterior, onde ela colou na rede e aproveitou bola alta.

30/15 - Winner de Serena após bom serviço!

15/15 - Desta vez, Williams que erra. Ela manda na rede após 4 bolas trocadas

15/0 - Erro de Kerber no meio da quadra

Em 45 minutos, ela anotou 7/5 na primeira parcial.

Serena Williams vence o primeiro set e vibra muito!

30/40 - Serena tenta a bola curta, mas leva o winner. Ainda tem um set point

15/40 - Novamente, afobou-se a alemã! Duplo set point para Serena Williams!

15/30 - Afobada, Kerber comete erro na paralela

15/15 - Erro da americana! Ela manda o forehand para fora

0/15 - Serena castiga Kerber com várias pancadas e mata o ponto!

Ace de Serena Williams! Ela tem 6 a 5 no primeiro set

40/30 - Sacando bem aberto, Williams consegue atrapalhar Kerber.

15/0 - Angelique não devolve o serviço de Serena

Kerber confirma o serviço! 5 a 5 no primeiro set! 40 minutos de partida até então

Voltamos após um problema técnico. Kerber saca em 40/0, 4/5.

40/15 - Ponto ESPETACULAR! Rally longo, cheio de angulações e Serena mata na rede!

15/0 - 4° ace de Serena Williams

Serena erra a aproximação na rede. Tudo igual: 3 a 3 em 22 minutos de jogo

40/15 - Bons saques de Kerber no game até aqui

O saque não volta! Serena confirma o serviço e tem 3 a 2 no primeiro set

40/15 - Terceiro ace da americana na partida

30/15 - Kerber quase devolve smash de Serena, mas vai para fora

15/15 - Direita cruzada de Kerber! Serena mandou na rede

15/0 - Winner de Serena Williams na paralela, de forehand

16 minutos de partida até aqui

Devolução na rede e Kerber confirma: 2 a 2.

40/30 - Duas bolas cruzadas de Williams! Belo ponto da americana

40/15 - Erro bobo de Serena no backhand. Bola fora!

30/15 - Serena bota a alemã para correr e voleia curto!

30/0 - Novamente, o serviço não volta.

15/0 - Devolução errada de Serena

Beyoncé e Jay Z estão presentes no box da americana!

Mais uma vez, Serena fecha game com ace! 2 a 1 para ela na primeira parcial

40/15 - Primeira dupla falta de Serena Williams

40/0 - Mais um! Ela mata o ponto de forehand paralelo na segunda bola

30/0 - Outro bom saque que Angelique devolve para fora

15/0 - Serena saca bem e mata o ponto na rede

Já temos dez minutos de partida

Kerber confirma o serviço após erro bobo de Williams! 1 a 1 no primeiro set

AD/40 - Esquerda para fora de Serena!

40/40 - Segundo saque espetacular da alemã! Na linha! Serena não devolveu.

40/AD - Devolução cruzada e forte de Williams! Terceiro break point

40/40 - Angelique solta a pancada de forehand e salva a quebra

40/AD - Serena tem mais um break point após erro de Kerber

40/40 - 1° Dupla falta da alemã!

AD/40 - Winner de Kerber!

DEUCE - Bola fora da americana.

30-40 - Outra bola curta de Williams após ponto longo. É break point!

30-30 - Erro de esquerda de Serena

15-30 - Winner espetacular de backhand da americana!

15-15 - Curtinha inteligente de Serena! A alemã não chegou!

15-0 - Kerber começa seu game com troca de bolas até o erro de Williams

Ace de Serena Williams! Ela confirma o serviço e tem 1-0 no primeiro set

40-15 - Devolução para fora de Angelique

30-15 - Erro de Kerber no forehand, quando tentava uma passada

15-15 - Winner de backhand de Serena!

0-15 - Longa troca de bolas até a bola vencedora da alemã!

Serena Williams vai sacar! Vai começar a grande decisão de Wimbledon!

Árbitro da partida será o britânico James Keothavong

Aproveitamento em Grand Slams: 85% para Serena e 64% para Angelique

Venta bastante em Londres neste momento.

Casas de apostas: Williams 1.222/1 e Kerber 4/1

As jogadoras iniciam o trabalho de aquecimento.

Kerber ganha na moeda e escolhe começar recebendo.

Williams passou 20 minutos a mais em quadra do que Kerber no torneio.

Elas recebem flores e partem para o gramado da Quadra Central!

Entrando em quadra: Serena Williams e Angelique Kerber!

As tenistas já irão vir para a Quadra Central do All England Club!

Se vencer o título, Serena abrirá pouco menos de 1800 pontos de diferença para Kerber

Daqui a pouco: Angelique Kerber vs Serena Williams!

Angelique Kerber tentará ser a primeira mulher a bater Serena e Venus no mesmo Grand Slam.

Veja o que a VAVEL disse no Pré-Jogo, onde abordamos as chances de ambas.

Neste momento, temos 23°C em Londres. Chances de chuva: 1%

Dentro de uma hora: Serena Williams e Angelique Kerber!

Na decisão do ano passado, S.Williams bateu Garbiñe Muguruza por 6/4 e 6/4

A última alemã a chegar a final em Wimbledon foi Sabine Lisicki, que perdeu para Marion Bartoli em 2013.

Sets perdidos no torneio até agora: Serena 1 (6/7 para McHale) e Kerber 0

"Agora eu sinto como se meu jogo fosse o melhor. Eu me sinto bem. É claro que eu já me senti assim em outros torneios, mas desta vez é diferente. Estou mais relaxada e mais em paz." (Serena Williams)

"Eu estou muito mais experiente agora. Estou amando minha vida de tenista e jogando meu melhor tênis. Vou dar o melhor de mim nesta final." (Angelique Kerber)

Serena Williams x Angelique Kerber

O triunfo de Kerber na grama londrina irá ameaçar o posto de número um do mundo de Serena. A diferença diminuirá para 430 pontos caso isso aconteça.

A final feminina de Wimbledon está programada para acontecer às 10h (horário de Brasília)

Esse é o melhor resultado da alemã no torneio. Em 2012, ela alcançou as semifinais, mas perdeu para Radwanska.

Aproveitamento em Wimbledon: S.Williams 89% e Kerber 63%

Essa é a oitava vez que Serena está na final em Wimbledon. Ela só perdeu duas vezes, sendo campeã nas outras seis.

Em todos os encontros, quem venceu o primeiro set acabou vencendo o jogo.

No retrospecto total, Williams e Kerber enfrentaram-se sete vezes, com 5 a 2 para Serena. No entanto, nunca houve um embate em quadras de grama.

Quem não vence Grand Slam há exatamente um ano é a americana. Serena perdeu nas semis do US Open e nas finais do Aus Open e Roland Garros.

Angelique Kerber é apenas a oitava pessoa alemã a conquistar um Slam. O país vinha de 15 anos sem títulos, desde a vitória de Michael Stich em Wimbledon, 1991

No total, Serena Williams tem 21 Grand Slams, precisando de apenas mais três para alcançar Margaret Court, a maior vencedora no quesito.

Já Kerber procura vencer seu segundo Grand Slam, já que conquistou o Australian Open deste ano, justamente contra Serena.

Buscando vencer Wimbledon pela sexta vez, Serena Williams terá de superar o jogo defensivo da alemã.