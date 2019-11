Copa Davis: Thomaz Bellucci bate Gomez em quatro sets e classifica o Brasil para os play-offs

Neste domingo (17), o número um do Brasil, Thomaz Bellucci, venceu Emilio Gomez do Equador por três sets a um, com parciais de 7/6 6/7 6/2 e 7/5, em três horas e 22 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista brasileiro conquistou o terceiro ponto para o país na semifinal do Zonal Americano I da Copa Davis, garantindo vaga para os play-offs do Grupo Mundial.

Na primeira partida do confronto, Rogério Dutra Silva perdeu para Emilio Gomez por três sets a um, com parciais de 4/6 7/5 6/0 e 6/4, em duas horas e 41 minutos. Na sequência, Thomaz Bellucci venceu Roberto Quiroz em quatro sets para empatar o confronto. Neste sábado, Marcelo Melo, jogando ao lado de Bruno Soares, bateu a dupla equatoriana composta por Gomez e Quiroz de virada por três sets a um, com parciais de 6/7 6/3 6/3 e 6/2, em duas horas e 19 minutos em quadra.

Bellucci foi superior ao adversário durante quase todo o jogo. Nas estatísticas, o brasileiro venceu 89% dos pontos disputados com seu primeiro serviço e 67% com seu segundo. Em comparação, Gomez ganhou 70% dos pontos com seu primeiro saque e apenas 45% com seu segundo. Nos break points, Thomaz conseguiu a quebra em quatro oportunidades, contra apenas uma do equatoriano.

Na outra semifinal disputada entre Chile e Colômbia na cidade chilena de Iquique, os donos da casa vão liderando por dois a um. Na simples, os colombianos ganharam com Santiago Giraldo diante de Nicolas Jarry, enquanto Gonzalo Lama bateu Alejandro Gonzalez. Já nas duplas, Jarry e Hans Podlipnik Castillo surpreenderam os favoritos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Com sua vaga garantida nos play-offs, em que decidirá com aqueles eliminados na primeira rodada do grupo mundial neste ano quem será rebaixado e quem será promovido à elite da Copa Davis em 2017, o Brasil espera o sorteio para saber quem será seu próximo adversário.