Copa Davis: Edmund brilha novamente e classifica Grã Bretanha; Argentina elimina Itália

Neste domingo (17), ocorreu o terceiro e decisivo dia de jogos dos confrontos válidos pelas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis de 2016. Atual campeã, a equipe da Grã Bretanha selou a classificação para as semifinais após derrotar a Sérvia por três a dois. Já a Argentina, jogando fora de casa, eliminou a Itália e encara os atuais campeões na próxima fase.

Edmund garante a Grã Bretanha nas semis

Sem Andy Murray, os britânicos chegaram ao terceiro dia com a vantagem de dois a um, depois das vitórias de Kyle Edmund contra Janko Tipsarevic por três sets a um, com parciais de 6/3 6/4 e 6/0, e da dupla composta por Dominic Inglot e Jamie Murray em quatro sets diante de Filip Krajinovic e Nenad Zimonjic, com parciais de 6/1 6/7 6/3 e 6/4, além da derrota de James Ward para Dusan Lajovic por três sets a zero, com parciais de 6/1 6/3 e 6/2.

Na primeira partida deste domingo, o jovem Kyle Edmund mostrou personalidade e garantiu a vaga de seu time na próxima fase após vencer Dusan Lajovic por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/4 e 7/6, em duas horas e 34 minutos de jogo. Com a vitória, a Grã Bretanha já estava classificada, mesmo assim, foi decido que o quinto jogo seria realizado, porém sem validade nenhuma. Assim, Janko Tipsarevic voltou a vencer depois da vitória contra James Ward por três sets a zero, com parciais de 6/2 6/3 e 7/5.

Delbonis surpreende e elimina Itália

Os adversários da Grã Bretanha na semifinal serão os argentinos. Jogando fora de casa, em Pesaro, a equipe argentina começou o terceiro dia com dois a um de vantagem. No primeiro jogo, Federico Delbonis derrotou Andreas Seppi por três sets a um, com parciais de 7/6 6/3 3/6 e 7/6. Na sequência, Fabio Fognini empatou ganhando de Juan Monaco em sets diretos, com parciais de 6/1 6/1 e 7/5. Já no jogo de duplas, Juan Martin del Potro e Guido Pella superaram Fabio Fognini e Paolo Lorenzi por três sets a dois, com parciais de 6/1 7/6 3/6 3/6 e 6/4.

Neste domingo, o argentino Federico Delbonis surpreendeu o número um da Itália, Fabio Fognini por três sets a um, com parciais de 6/4 7/5 3/6 e 7/5, em três horas e 34 minutos de jogo. Com a vitória, a Argentina confirmou a vitória e está nas semifinais da Copa Davis de 2016.