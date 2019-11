Chileno Nicolas Massu relembra primeiro título de Novak Djokovic, 10 anos depois

Quando Novak Djokovic caiu de joelhos para comemorar seu primeiro título ATP em 23 de julho de 2006, mal sabia ele que seria o primeiro passo para uma ascensão espetacular.

No seu 24º torneio, Djokovic fez uma campanha arrasadora no Dutch Open Tennis em Amersfoort, na Holanda, sendo campeão do torneio sem perder um único set. Na final, venceu o chileno Nicolas Massu por parciais 7-6(5) 6-4.

Massu, campeão em Amersfoort em 2003, relembra a partida 10 anos depois. "Ele me enfrentou de igual para igual. Nós já tínhamos treinado antes, mas na partida o seu potencial espetacular era notável. Eu pensei 'ele certamente vai entrar para o top 5 no futuro'. Ele tinha tudo: o jogo e a mentalidade de um campeão. Durante vários momentos críticos, ele se manteve focado e não me deixou vencer".

Djokovic, com apenas 19 anos de idade, saiu na frente no placar, tendo 4-1 sobre o experiente Massu de 26 anos. Mesmo quando Djoko se viu enfrentando break points no 4-4, ele apenas respirava fundo e não se mostrava assustado com seu oponente mais velho. O sérvio teve dois set points quando Massu sacou em 5-6. Mas o chileno não só confirmou o serviço como abriu 3-0 no tie break. Mas o jovem Djokovic se recompôs e venceu 7 dos nove pontos seguintes disputados, vencendo o primeiro set.

Após 2h41 de partida, Djokovic ajoelhou-se e apontou para o céu, campeão. Tem sido uma semana incrível para mim... eu sempre me lembrarei deste torneio em Amersfoort", disse o tenista, após receber um ramo de flores e um iPod prata.

"Eu sempre tive um bom relacionamento com ele", disse Massu, que atingiu a 9ª posição do ranking de profissionais da ATP, seu melhor ranking em 17 anos jogando profissionalmente. "Ele era uma pessoa agradável, muito educado. Durante a final, ele me aplaudiu em vários pontos e na cerimônia me deu os parabéns pela minha carreira até o momento".

A vitória, que teve como espectadores seu técnico Marian Vajda e sua namorada, agora esposa, Jelena, viram Djokovic chegar ao 28º lugar no ranking da ATP, fazendo dele o jogador mais jovem no top 50.

10 anos depois

O atual capitão da equipe chilena da Copa Davis, Nicolas Massu disse: "Djokovic merece tudo o que alcançou. Ele vive para o tênis, é organizado, disciplinado e é uma boa pessoa. Estar em sua primeira final é uma bela memória".

Dez anos depois de seu primeiro título na ATP no saibro de Amersfoort, Djokovic é o número 1 no ranking da ATP, posição que ocupa por um total de 208 semanas não consecutivas ao longo de três temporadas. Levantou até agora 65 troféus de simples, incluindo 12 Grand Slams e 29 ATP Masters 1000.

Assista ao último game da partida que deu o primeiro título de Novak Djokovic: