Feijão surpreende e elimina Lorenzi na Itália; Ghem cai em Praga

Nesta quinta-feira (28), o tenista brasileiro João Souza, o "Feijão", venceu Paolo Lorenzi da Itália por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5, em uma hora e 31 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista do Brasil avançou às oitavas de final do ATP Challenger de Biella, na Itália.

O adversário de Feijão na próxima rodada será o eslovaco Andrej Martin - sexto cabeça de chave do torneio - que vem de vitória sobre o croata Viktor Galovic por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/1 e 6/4, em uma hora e 38 minutos de partida.

Paolo Lorenzi da Itália derrotou na estreia o compatriota Filippo Volandri em três sets, com parciais de 6/0 3/6 e 6/1 e vinha da conquista do primeiro título da carreira, o ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria. Na decisão, ele ganhou de Nikoloz Basilashvili da Geórgia por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 23 minutos de jogo.

Outro brasileiro na chave principal, Thomaz Bellucci venceu Tomislav Brkic da Bósnia por dois sets a um, com parciais de 6/3 4/6 e 6/0, em uma hora e 42 minutos de jogo e encara na próxima rodada o argentino Guido Andreozzi - 142º colocado no ranking da ATP - que vem de vitória sobre o jovem russo Aslan Karatsev de 22 anos e número 208 do mundo por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 69 minutos em quadra.

Ghem é eliminado por Basilashvili em Praga

No ATP Challenger de Praga, o gaúcho André Ghem foi derrotado pelo terceiro cabeça de chave do torneio, o georgiano Nikoloz Basilashvili por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 13 minutos.

O ATP Challenger de Biella, na Itália, ocorre entre os dias 25 e 31 de julho. O torneio distribui 110 pontos no ranking da ATP, além de cerca de 12 mil dólares de premiação para o campeão. Entre os favoritos ao título estão o italiano Paolo Lorenzi, o brasileiro Thomaz Bellucci, o sérvio Dusan Lajovic, o argentino Carlos Berlocq, o russo Karen Khachanov, o eslovaco Andrej Martin, o argentino Marco Trungelliti e o alemão Daniel Brands.