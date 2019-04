Masters 1000 de Toronto: Em final brasileira, Marcelo Melo vence Bruno Soares e é campeão

Neste domingo (31), o brasileiro Marcelo Melo, jogando ao lado do croata Ivan Dodig, venceu a dupla composta por seu compatriota e parceiro nas Olimpíadas Rio 2016 - Bruno Soares - e o escocês Jamie Murray por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em apenas uma hora e nove minutos de partida. Com a vitória, Melo e Dodig conquistaram o título do Masters 1000 de Toronto, no Canadá.

Este foi a sexta final de torneios da série Masters 1000 na carreira de Melo e seu quarto título. Em 2013, ele foi campeão em Xangai ao lado de Dodig. Dois anos depois, repetiu o feito ao lado do sul africano Raven Klaasen. No final da temporada, ainda levantou o troféu em Paris. Já esta foi a oitava final de Masters 1000 de Bruno, que também foi finalista em Monte Carlo.

Na semifinal, Melo e Dodig venceram os romenos Florin Mergea eHoria Tecau por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas uma hora e 11 minutos de partida. Nas quartas, a dupla romena derrotou os irmãos gêmeos norte americanos Bob e Mike Bryan, já a dupla brasileira-croata ganhou do finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por dois sets a um, com parciais e 3/6 6/4 e 10/8, em uma hora e 15 minutos.

Do outro lado da chave, Murray e Soares derrotaram os tenistas da casa Daniel Nestor e Vasek Pospisil em três sets, com parciais de 6/4 6/7 e 10/7, em uma hora e 37 minutos. A parceria do Canadá vinha de vitória sobre os tchecos Tomas Berdych e Radek Stepanek por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6. Já a dupla brasileira-escocesa ganhou do norte americano Rajeev Ram e do sul africano Raven Klaasen em três sets, com parciais de 3/6 7/5 e 10/4, em uma hora e 17 minutos.

Em 2014, Bruno Soares, jogando ao lado do austríaco Alexander Peya, foi campeão da competição ao bater Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig na decisão por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3. Neste ano, o ex-número um do mundo terá a chance de ter sua revanche, mas desta vez contra Bruno e o escocês Jamie Murray.

O Masters 1000 de Toronto, no Canadá, ocorre entre os dias 25 e 31 de julho. O torneio distribui 1000 pontos ao campeão, além de cerca de 800 mil dólares de premiação. Entre os principais favoritos ao título estão o sérvio Novak Djokovic, o suíço Stan Wawrinka, o japonês Kei Nishikori, o canadense Milos Raonic, o tcheco Tomas Berdych, o austríaco Dominic Thiem, o belga David Goffin, o croata Marin Cilic, o norte americano John Isner, o francês Gael Monfils, o australiano Bernard Tomic, o francês Lucas Pouille, Benoit Paire da França, o norte americano Steve Johnson e Jack Sock dos Estados Unidos.