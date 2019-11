Eliminado na Rio 2016, Djokovic desiste do Masters de Cincinnati por lesão no pulso

Atual número 1 do mundo, mas eliminado nas primeiras rodadas de simples e duplas na Rio 2016, o sérvio Novak Djokovic será desfalque no Masters 1000 de Cincinnati, o próximo torneio do circuito ATP. O comunicado foi emitido pela próxima organização do evento, através de sua conta do twitter (confira abaixo).

"Triste em anunciar que o número 1, Novak Djokovic, se retirou do torneio de 2016, devido à recorrente lesão no pulso esquerdo", anunciou a organização do torneio em sua conta.

Novak Djokovic defendia 600 pontos da final de Cincinnati em 2015. Na ocasião, foi derrotado por Roger Federer (#3) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3 em 1h32 de partida. O sérvio deve voltar apenas no grand slam de US Open, dia 29/08, onde é o atual campeão.