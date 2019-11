Resultado Thomaz Bellucci x Rafael Nadal no tênis masculino dos Jogos Olímpicos 2016 (1-2)

Obrigado a você que acompanhou o jogo na VAVEL Brasil!

Nadal vence Bellucci por dois sets a um, com parciais de 2/6 6/4 e 6/2, em duas horas de partida e garante vaga nas semifinais dos Jogos Olímpicos Rio 2016!

3º SET, 8º GAME (3-5)! RAFAEL NADAL QUEBRA O SERVIÇO DE THOMAZ BELLUCCI E FECHA O JOGO! Agressivo, espanhol domina e se classifica às semifinais!

3º SET, 7º GAME (2-5)! Aproveitando o mau momento do adversário, Nadal confirma o serviço e está a um game da classificação!

3º SET, 6º GAME (2-4)! Com bons saques, Bellucci confirma o serviço e desconta!

3º SET, 5º GAME (1-4)! Sensacional! Nadal sai do 0/30 e confirma a quebra! Espanhol está muito próximo das semifinais!

3º SET, 4º GAME (1-3)! NADAL QUEBRA O SAQUE DE BELLUCCI! Espanhol mata no smash e conquista o break no 0/40!

Nadal chama o fisioterapeuta na quadra, espanhol apresenta problemas no pé esquerdo!

3º SET, 3º GAME (1-2)! Com bons serviços, Nadal faz seu game e reassume a liderança!

3º SET, 2º GAME (1-1)! Sacando bem, Thomaz confirma o serviço e empata!

3º SET, 1º GAME (0-1)! Errando demais, Bellucci comete erros desnecessários e Nadal confirma o serviço!

2º SET, 10º GAME (4-6)! NADAL FECHA O SET E EMPATA! Espanhol aproveita nervosismo de Bellucci e, com um ótimo winner de forehand, fecha o segundo set!

2º SET, 9º GAME (4-5)! THOMAZ BELLUCCI DEVOLVE A QUEBRA! Com winner de devolução, brasileiro confirma o break e saca no próximo game para empatar!

2º SET, 8º GAME (3-5)! Com bons forehands e pressionando o espanhol, brasileiro desconta!

2º SET, 7º GAME (2-5)! Sem dar chances ao adversário, Nadal confirma o saque e fica a um game de fechar o set!

2º SET, 6º GAME (2-4)! Dominando os rallys de fundo de quadra, Thomaz confirma o serviço e diminui a vantagem do espanhol!

2º SET, 5º GAME (1-4)! Com excelentes saques, Nadal confirma o serviço com um game limpo e tem a vantagem!

2º SET, 4º GAME (1-3)! NADAL QUEBRA O SAQUE DE BELLUCCI! Brasileiro sai do 0/40, empata, mas toma passada do espanhol e tem o serviço quebrado!

2º SET, 3º GAME (1-2)! Exagerando nas devoluções, Bellucci comete erros não forçados e facilita para Nadal, que assume a liderança novamente!

2º SET, 2º GAME (1-1)! Sacando muito bem, Bellucci confirma o serviço e empata o set!

2º SET, 1º GAME (0-1)! Nadal sai do 0/30, faz quatro pontos seguidos e confirma o primeiro game!

1º SET, 8º GAME (6-2)! THOMAZ BELLUCCI FECHA O PRIMEIRO SET! Com um ace, número um do Brasil fecha em 40/0 e leva o primeiro set: 6/2!

1º SET, 7º GAME (5-2)! THOMAZ BELLUCCI QUEBRA O SAQUE DE NADAL NOVAMENTE! Com ótimas devoluções e dominando as trocas de bola com seu forehand, brasileiro conquista outro break e saca para o set no próximo game!

1º SET, 6º GAME (4-2)! Com muita categoria e sacando muito bem, o brasileiro confirma com game limpo: 40/0!

1º SET, 5º GAME (3-2)! Espanhol finalmente entra em jogo e, com um ótimo contra-ataque de forehand, desconta!

1º SET, 4º GAME (3-1)! Agressivo com ótimos saques, Thomaz dificulta a vida de Nadal e confirma a quebra!

1º SET, 3º GAME (2-1)! THOMAZ BELLUCCI QUEBRA O SERVIÇO DE RAFAEL NADAL! Espanhol erra o desafio, permite dois break-points e o brasileiro quebra o serviço!

1º SET, 2º GAME (1-1)! Nadal exagera nos erros de devolução e Thomaz Bellucci marca seu primeiro game com bons saques!

1º SET, 1º GAME (0-1)! Partida começa com uma longa troca de bola, mas Nadal leva a melhor. Espanhol abre vantagem no primeiro set, sem quebras!

COMEÇA O JOGO! SAQUE DE RAFAEL NADAL!

Entre os dias cinco e 21 de agosto de 2016 acontece a 31ª edição dos Jogos Olímpicos. Neste ano, a competição mais importante do esporte mundial ocorre na "Cidade Maravilhosa": o Rio de Janeiro. Considerado pelos tenistas como o quinto Grand Slam da temporada, o torneio será disputado nas quadras rápidas do Centro Olímpico de Tênis, na Barra da Tijuca.

LEIA MAIS: Tênis: tudo o que você precisa saber para o Rio 2016

Sem Federer, disputa fica entre Murray e Djokovic

Foto: Getty Images

Com a recente notícia da desistência de importantes nomes do tênis mundial, como os suíços Roger Federer e Stan Wawrinka, a chave masculina de tênis dos Jogos Olímpicos Rio 2016 fica cada vez mais aberta e encaminha o título para ser disputado entre dois principais nomes: o atual campeão Andy Murray da Grã Bretanha e o sérvio número um do mundo Novak Djokovic.

LEIA MAIS: Rio 2016: Novak Djokovic, o número um do mundo

Enquanto o sérvio chega como favorito para a conquista do ouro no Rio, por conta de seus sete títulos no ano - sendo o último deles no Masters 1000 de Toronto, no domingo (31) - além de 55 partidas disputadas com 51 vitórias e apenas 4 derrotas, Murray vem embalado pela conquista de seu terceiro Grand Slam na carreira, Wimbledon de 2016.

Foto: Getty Images

LEIA MAIS: Rio 2016: Thomaz Bellucci, o número um do Brasil

Serena Williams dominante na chave feminina

Foto: Getty Images

A americana Serena Williams está desde 2013 no topo do ranking mundial e também sustenta o titulo de atual medalhista olímpica em simples e duplas. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Williams chega como grande favorita ao ouro na competição individual. Mais que principal candidata a medalha de ouro, ela é a tenista a ser batida em Rio 2016.

LEIA MAIS: Olimpíada Rio 2016: Serena Williams em busca de sua quinta medalha de ouro

Na atual temporada, Serena disputou apenas seis torneios. Conquistou dois títulos, um em Roma e outro em Wimbledon, e foi vice-campeã em três oportunidades (Australian Open, Indian Wells e Roland Garros). A única competição a qual compareceu, mas não alcançou a final foi no WTA Premier de Miami, em que Williams foi eliminada por Kuznetsova na quarta rodada.

LEIA MAIS: Olimpíada Rio 2016: Teliana Pereira buscará um bom resultado em sua estreia em Jogos Olímpicos

Com Melo e Soares Brasil tem grande chance nas duplas

Foto: Cristiano Andujar/CBT

Entre as esperanças de medalha por parte dos brasileiros, está uma dupla que promete muito: os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares. Em quadra, estão nove finais de Grand Slam, com cinco títulos: US Open de 2012 e 2014, Roland Garros de 2015 e dois somente no Australian Open de 2016. Além disso, 12 decisões de torneios da série Masters 1000 e um incrível número de 697 vitórias no circuito profissional.

LEIA MAIS: Rio 2016: Marcelo Melo e Bruno Soares, a esperança brasileira no tênis

De um lado, o ex-número um do mundo, campeão de Roland Garros em 2015 e atual sexto colocado no ranking da ATP: Marcelo Melo. Do outro, o atual campeão de Australian Open nas duplas mistas e masculinas, além de ex-número três no ranking e atual nono colocado: Bruno Soares. Lado a lado, os mineiros naturais da capital Belo Horizonte, formam uma das duplas mais perigosas e respeitadas do circuito.

Saiba mais sobre os participantes:

Rio 2016: Bronze em Londres, Juan Martin del Potro busca repetir a boa campanha

Rio 2016: David Goffin, o belga em ascensão no circuito

Rio 2016: Kei Nishikori, o japonês em busca de um grande título

Rio 2016: Rogério Dutra Silva, o segundo melhor tenista do Brasil

Olimpíada Rio 2016: Caroline Wozniacki, a porta-bandeira da Dinamarca

Rio 2016: André Sá e Thomaz Bellucci, a dupla número dois do Brasil nas Olimpíadas

Angelique Kerber, uma das favoritas ao Ouro nas olimpíadas do Rio de Janeiro

Marinc Cilic sonha com uma medalha no Rio 2016

Relembre: Tênis nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

Relembre: o Tênis nos Jogos Olímpicos de Londres

Conheça Martina Hingis, o fênomeno do tênis suiço

Conheça Roger Federer, o melhor tenista de todos os tempos em busca do ouro inédito

Conheça Serena Williams, a recordista do tênis feminino

Centro Olímpico de Tênis/ Foto: COB/ Divulgação

O torneio de tênis dos Jogos Olímpicos Rio 2016 ocorre entre os dias seis e 14 de agosto. A melhor cobertura do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a mais um dia de evento nos Jogos Olímpicos Rio 2016! Fique conosco!