Kerber oscila, mas vence Lucic-Baroni e avança no US Open

Terceiro dia de competições do US Open 2016 nesta quarta-feira (31) diretamente do complexo de Flushing Meadows, em Nova York. Em quadra, a segunda melhor tenista do mundo e uma das principais candidatas ao título, a alemã Angelique Kerber, enfrentou a francesa Mirjana Lucic-Baroni (#57) e a superou por dois sets a zero, parciais de 6-2/7-6(7), em 1h34. Como as parciais apontam, Kerber oscilou durante o segundo set após uma vitória fácil no primeiro.

Na primeira parcial, domínio pleno da alemã. Angelique começou o jogo quebrando o serviço de Mirjana em duas oportunidades e abriu 4-0 logo de cara. A partir da segunda quebra, a francesa já impôs mais dificuldade para Kerber, mas a tenista da Alemanha soube administrar a partida com a vantagem já conquistada e fechou em 6-2 em apenas 37 minutos.

O cenário parecia se repetir no segundo set. Lucic-Baroni começou perdendo seu saque, mas soube se recompor rapidamente e devolveu a quebra em seguida. Kerber se manteve e tomou o serviço de sua oponente novamente e, desta vez, confirmou seu saque. Mais uma quebra, a alemã já abria 4-1 e a partida parecia estar encaminhada.

Com a possibilidade de ampliar sua vantagem ainda mais, Angelique diminuiu seu ritmo de jogo e enfrentou um triple break point. Perdeu seu serviço por duas vezes e viu Mirjana empatar em 4-4. A igualdade se manteve e o confronto foi decidido no tie-break. Com duas mini quebras para si, Lucic-Baroni chegou a desperdiçar dois set points; Kerber por sua vez não perdoou e, em seu primeiro match point, concluiu a partida.

Angelique Kerber se garantiu na terceira rodada e irá enfrentar a vencedora do jogo entre Shelby Rogers (#49) e Catherine Cartan Bellis (#158).

A surpresa do dia ficou por conta da dinamarquesa Caroline Wozniacki (#74). A ex-número um do mundo desbancou a russa, e favoritíssima no confronto, Svetlana Kuznetsova (#10) com um duplo 6-4 em 1h46 de jogo. Wozniacki avança para encarar Monica Niculescu (#58).