Djokovic vê adversário Youzhny desistir e vai às oitavas do US Open

Na tarde desta sexta-feira (02), o número um do mundo, Novak Djokovic, entrou em quadra para mais uma rápida vitória no US Open. Com 4 a 2 no placar do primeiro set, seu adversário, o russo Mikhail Youzhny, teve de desistir devido á uma lesão na perna direita.

Esse foi a segunda desistência consecutiva de Mikhail Youzhny em confrontos contra Djokovic, e também o segundo jogo seguido do sérvio em que seu adversário desiste. Contabilizada, esta é a sétima derrota do russo para o natural de Belgrado em dez partidas na história do circuito mundial da ATP.

O primeiro set mal havia começado e já tinha Novak no comando das ações. Consistente, ele conseguiu dois break points logo no primeiro game da partida, e aproveitou o segundo deles para quebrar, abrindo 2 a 0 no placar com muita facilidade.

Na sequência, Youzhny pediu atendimento, e recebeu massagem e uma bandagem na perna direita. Mesmo assim, ele voltou para continuar, e já no primeiro ponto, fez belo rally com o número um do mundo e ganhou com um winner, sendo muito aplaudido.

Mesmo vencendo dois games, o russo jogou a toalha quando Djokovic ia sacar com o placar em 4 a 2, alegando que a lesão na coxa direita realmente o impedia de prosseguir jogando contra o melhor do mundo.

Na entrevista pós-jogo, Novak afirmou que isso nunca havia acontecido com ele, visto que seu adversário anterior, Jiri Vesely, também havia dado W/O, dando-lhe mais tempo para descansar e recuperar o punho machucado.

Agora, Novak Djokovic avança às oitavas de finais do US Open, onde irá encarar o vencedor da partida entre o jovem britânico Kyle Edmund e o americano John Isner.

Contra John, o número um do mundo tem retrospecto de 8 a 2, sendo que todas as partidas foram em quadras duras. Já contra Edmund, o sérvio ganha por 1 a 0, tendo vencido por 6/3 e 6/3 no Masters 1000 de Miami, ainda neste ano.