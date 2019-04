Em jogo equilibrado, Wawrinka vence e avança para as oitavas de final no US Open

No primeiro confronto entre os dois, Stan Wawrinka, número três do ranking da ATP, enfrentou no dia de hoje, 3, o britânico, 64, Daniel Evans em partida equilibrada de cinco sets em busca de uma vaga para as oitavas de final do US Open.

Vencendo no detalhe o jogo que durou 4h02, o suíço detentor de dois Grand Slams salvou match point contra para avançar e enfrentará na próxima rodada o tenista ucraniano, Illya Marchenko, 63, que venceu após seu adversário, o polêmico Nick Kyrgios, 16, ter desistido do jogo devido à uma lesão no quadril.

A primeira parcial contou com equilíbrio entre os dois tenistas ao confirmarem seus respectivos serviços. Sacando em 4 a 4, Stan teve seu saque ameaçado e, com um erro não forçado de direita, não conseguiu confirmar seu game. Sem desperdiçar oportunidades, Evans aproveitou a segunda oportunidade que teve de fechar o set em 6 a 4 em 39 minutos.

A segunda série não foi muito diferente da primeira em relação ao equilíbrio entre os jogadores. Apenas no oitavo game o suíço conseguiu a quebra que lhe fez sacar para o set em 5 a 3 e em seguida e empatar a partida em um set a um.

O número três do ranking contou com excelentes percentuais alcançando 100% de pontos vencidos tanto com o primeiro quanto com o segundo saques.

O terceiro set não teve nenhuma quebra e se encaminhou para o tie break. Evans chegou a abrir a vantagem de 6 a 3 no game decisivo, mas não foi suficiente já que Stan empatou em 6 a 6. Contando com um ace e um erro não forçado de seu adversário, o número 64 venceu por 8 a 6 e abriu dois sets a um na partida.

A quarta parcial foi se encaminhando ao tie break após cada tenista quebrar apenas uma vez seu oponente. Evans abriu 5 a 3, mas o suíço empatou logo em seguida. O britânico chegou ao seu primeiro match point quando pontuou na bola seguinte e teve sua chance desperdiçada quando o detentor de dois Grand Slams virou para 7 a 6. O equilíbrio persistiu até 8 a 8 quando Stan pontuou duas vezes seguidas e venceu assim a parcial. Com isso, a partida empatou em dois sets a dois e se encaminhou para o quinto e último set.

A série decisiva contou com superioridade do suíço que abriu com facilidade 4 a 0 e, apenas administrando a vantagem, venceu a parcial por 6 a 2 e liquidou assim o jogo em 3 sets a 2.

Mesmo com a derrota, Daniel Evans subiu 11 posições no ranking com este resultado e Stan Wawrinka segue firme para buscar vencer um torneio inédito em sua carreira.