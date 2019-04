Herbert/Mahut perdem para Murray/Soares no US Open 2016 (1-2)

Agradeço a todos que acompanharam conosco esse jogaço aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Murray e Soares vencem Herbert e Mahut por dois sets a um, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3 e se classificam para a grande final do US Open.

9° Game, 3° Set: Vitória de Jamie Murray e Bruno Soares!

9° Game, 3° Set: Mais um match point para Murray/Soares

9° Game, 3° Set: Bom saque de Herbert, 40-40

9° Game, 3° Set: Match point para Murray/Soares

8° Game, 3° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 5-3

8° Game, 3° Set: Bola fora de Mahut, 40-30

8° Game, 3° Set: Dupla falta de Soares, 15-30

7° Game, 3° Set: Herbert/Mahut confirmam o serviço, 4-3

7° Game, 3° Set: Herbert bem na rede, 40-0

6° Game, 3° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 4-2

6° Game, 3° Set: Murray bem no saque, 30-0

5° Game, 3° Set: Murray/Soares quebram os franceses e abrem 3-2 no terceiro set

5° Game, 3° Set: Boa devolução de Soares, 15-30

4° Game, 3° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 2-2

4° Game, 3° Set: Bem na rede Murray, 30-15

3° Game, 3° Set: Herbert/Mahut confirmam o serviço, 2-1

2° Game, 3° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 1-1

2° Game, 3° Set: Murray salva o break point, 40-40

2° Game, 3° Set: Break point para os franceses

2° Game, 3° Set: Boa devolução de Mahut, 15-30

1° Game, 3° Set: Herbert/Mahut confirmam o serviço, 1-0

1° Game, 3° Set: Bola fora de Soares, 40-0

1° Game, 3° Set: Bom saque de Herbert, 15-0

10° Game, 2° Set: Herbert/Mahut vencem o segundo set em 6/4 e empatam o jogo

10° Game, 2° Set: Duplo break point para os franceses

9° Game, 2° Set: Herbert/Mahut confirmam o serviço, 5/4

9° Game, 2° Set: Fora devolução de Murray, 40-0

8° Game, 2° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 40-40

8° Game, 2° Set: Soares salva mais um break point, 40-40

8° Game, 2° Set: Ótima paralela de Mahut, break point para os franceses

8° Game, 2° Set: Ace de Soares para salvar os dois break points, 40-40

8° Game, 2° Set: Duplo break point para os franceses

7° Game, 2° Set: Franceses confirmam o serviço, 4-3

7° Game, 2° Set: Depois de grande rally, Herbert fecha bem na rede, 40-15

6° Game, 2° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 3-3

6° Game, 2° Set: Bom saque do britânico, 30-0

5° Game, 2° Set: Franceses confirmam o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Ótima devolução de Soares, 40-40

5° Game, 2° Set: Bom saque de Herbert, 30-0

4° Game, 2° Set: Ace de Soares para confirmar o serviço, 2-2

4° Game, 2° Set: Dupla falta de Soares, 15-30

4° Game, 2° Set: Murray fecha bem na rede, 15-0

3° Game, 2° Set: Franceses confirmam o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Boa paralela de Mahut, 30-15

2° Game, 2° Set: Murray/Soares empatam, 1-1

1° Game, 2° Set: Mahut/Herbert confirmam o serviço, 1-0

12° Game, 1° Set: Murray/Soares vencem o primeiro set por 7/5 e abrem um a zero na semifinal

12° Game, 1° Set: Ace de Soares, 40-15 e duplo set point

12° Game, 1° Set: Bom saque de Soares, 30-15

11° Game, 1° Set: Murray/Soares quebram os franceses, fazem 6/5 e irão sacar para o set

11° Game, 1° Set: Triplo break point para Murray/Soares

10° Game, 1° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 5/5

10° Game, 1° Set: Bom saque de Murray, 40-0

9° Game, 1° Set: Franceses confirmam o serviço, 5/4

9° Game, 1° Set: Ace de Herbert, 30-0

9° Game, 1° Set: Bem na rede Mahut, 15-0

8° Game, 1° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 4-4

8° Game, 1° Set: Murray bem na rede, 30-0

7° Game, 1° Set: Franceses confirmam o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Bola fora de Herbert, 15-15

6° Game, 1° Set: Murray/Soares empatam o set, 3-3

6° Game, 1° Set: Smash de Soares, 30-15

5° Game, 1° Set: Mahut/Herbert confirmam o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Franceses salvam os dois break points, 40-40

5° Game, 1° Set: Duplo break point para Murray/Soares

4° Game, 1° Set: Murray/Soares confirmam o serviço, 2-2

4° Game, 1° Set: Bom saque de Soares, 40-15

3° Game, 1° Set: Mahut e Herbert confirmam o serviço, 2-1

2° Game, 1° Set: Mahut manda na rede e Murray/Soares confirmam o serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Bom saque de Murray, 15-0

1° Game, 1° Set: Franceses confirma o serviço, 1-0

1° Game, 1° Set: Franceses começam sacando, 15-0

Tenistas já estão em quadra, em instantes o inicio da partida!

Já os franceses Pierre-Hughes Herbert e Nicolás Mahut, vem de vitória contra o sueco Robert Lindstedt e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi por dois sets a zero, com parciais de 6-3, 7-6(4).

'Estou muito feliz da gente estar na semi aqui no US Open. Adoro jogar aqui e hoje não foi fácil. Nunca é legal enfrentar um amigo. Foi um jogo longo, de altos e baixo, mas terminamos jogando muito bem e agora vamos com tudo pra semifinal', contou Bruno após o jogo.

Murray e Soares vem de grande vitória contra André Sá e Guccione, por dois sets a um, com parciais de 7/6 (11-9), 2/6 e 6/3 em 2h25 de jogo.

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande semifinal de duplas no US Open entre os franceses Pierre-Hughes Herbert e Nicolás Mahut que enfrentarão o brasileiro Bruno Soares com o britânico Jamie Murray. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida!