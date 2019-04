Djokovic vence Monfils no US Open 2016 (3-1)

Agradeço todos que acompanharam conosco esse grande jogo, um forte abraço.

Novak Djokovic vence Gael Monfils por três sets a um com parciais de 6/3, 6/2, 3/6 e 6/2 e está em sua sétima final de US Open, onde enfrentará o vencedor do jogo entre Kei Nishikori e Stan Wawrinka.

8° Game, 4° Set: Vitória de Novak Djokovic!

?8° Game, 4° Set: Triplo match point para Novak Djokovic

?8° Game, 4° Set: Boa paralela do sérvio, 0-15

7° Game, 4° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-2

?7° Game, 4° Set: Devolução de Monfils sai, 30-15

?7° Game, 4° Set: Duplo falta do sérvio, 0-15

?6° Game, 4° Set: Novak Djokovic quebra Monfils e abre 4-2

6° Game, 4° Set: Mais um break point para Djokovic

?6° Game, 4° Set: Bom saque de Monfils, vantagem para o francês

?6° Game, 4° Set: Break point para Novak Djokovic

?6° Game, 4° Set: Dupla falta de Monfils, 15-30

?5° Game, 4° Set: Gael Monfils devolve a quebra na dupla falta de Djokovic, 3-2

?5° Game, 4° Set: Duplo break point para Monfils

?4° Game, 4° Set: Novak Djokovic quebra Gael Monfils e faz 3-1 no quarto set

?4° Game, 4° Set: Cruzada sensacional de Djokovic, duplo break point para o sérvio

?3° Game, 4° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-1

?3° Game, 4° Set: Belo ponto de Djokovic junto a rede, 30-15

?2° Game, 4° Set: Monfils confirma o serviço, 1-1

?2° Game, 4° Set: Dupla falta de Monfils, 40-40

?2° Game, 4° Set: Monfils salva os três break points

2° Game, 4° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

?2° Game, 4° Set: Bola fora do francês, 0-30

1° Game, 4° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 1-0

1° Game, 4° Set: Break point para Gael Monfils

1° Game, 4° Set: Devolução sensacional de Monfils, 40-30

1° Game, 4° Set: Bom saque do sérvio, 30-0

9° Game, 3° Set: Monfils vence o segundo set, 6/3 e diminui o placar

9° Game, 3° Set: Set point para Gael Monfils

9° Game, 3° Set: Monfils salva os três break points, 40-40

9° Game, 3° Set: Triplo break point para Djokovic

9° Game, 3° Set: Erro não forçado de Monfils, 0-30

8° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço, 5/3 e Monfils sacará para o set

8° Game, 3° Set: Set point para Monfils

8° Game, 3° Set: Monfils bem na rede, 0-15

7° Game, 3° Set: Monfils confirma o serviço, 5-2

7° Game, 3° Set: Boa passada de esquerda de Djokovic, 15-15

6° Game, 3° Set: Monfils quebra Djokovic e abre 4-2 nesse terceiro set

6° Game, 3° Set: Duplo break point para Monfils

6° Game, 3° Set: Bola fora do francês, 15-0

5° Game, 3° Set: Gael Monfils confirma o serviço, 3-2

5° Game, 3° Set: Ace do francês, 15-0

4° Game, 3° Set: Ótima cruzada na rede de Monfils para devolver a quebra e empatar o set, 2-2

4° Game, 3° Set: Duplo break point para Gael Monfils

?4° Game, 3° Set: Dupla falta de Djokovic, 15-30

4° Game, 3° Set: Bola fora de Monfils, 15-15

3° Game, 3° Set: Ace de Monfils para confirmar o serviço, 2-1

3° Game, 3° Set: Bom saque do francês, 30-0

2° Game, 3° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-0

2° Game, 3° Set: Boa cruzada do sérvio, 40-15

1° Game, 3° Set: Djokovic quebra Monfils e abre 1-0 no terceiro set

1° Game, 3° Set: Duplo break point para Novvak Djokovic

1° Game, 3° Set: Monfils fica na rede, 0-30

8° Game, 2° Set: Novak Djokovic vence o primeiro set, 6/2 e abre dois a zero no jogo

8° Game, 2° Set: Triplo set point para Novak Djokovic

7° Game, 2° Set: Monfils confirma o serviço, 5-2 e Djokovic sacará para o set

7° Game, 2° Set: Dupla falta de Monfils, 40-40

7° Game, 2° Set: Ótima direita do francês, 40-0

6° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-1

6° Game, 2° Set: Monfils fica na rede, 30-0

5° Game, 2° Set: Djokovic quebra mais uma vez Monfils e faz 4-1

5° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

4° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço, 3-1

3° Game, 2° Set: Djokovic quebra Monfils e faz 2-1 nesse segundo set

3° Game, 2° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

3° Game, 2° Set: Djokovic fecha bem na rede, 0-30

2° Game, 2° Set: Lob espetacular de Djokovic para confirmar o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Bom saque do sérvio, 30-0

1° Game, 2° Set: Depois de rally sensacional, Monfils acerta a rede, a bola passa e cai, para confirmar o serviço, 1-0

1° Game, 2° Set: Break point para Djokovic

9° Game, 1° Set: Novak Djokovic vence o primeiro set, 6/3 e abre um a zero na semifinal

9° Game, 1° Set: Ace de Djokovic, 15-15

9° Game, 1° Set: Djokovic erra na rede, 0-15

8° Game, 1° Set: Monfils confirma o serviço, 5-3

7° Game, 1° Set: Gael Monfils quebra Djokovic, 5-2

7° Game, 1° Set: Break point Monfils

7° Game, 1° Set: Bom saque de Djokovic, 30-0

6° Game, 1° Set: Monfils confirma o serviço, 5-1

6° Game, 1° Set: Ace do francês, 40-40

6° Game, 1° Set: Set point para Novak Djokovic

6° Game, 1° Set: Ace de Monfils, 15-30

6° Game, 1° Set: Ótima paralela de Djokovic, 0-30

6° Game, 1° Set: Bola fora do francês, 0-15

5° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço, 5-0

4° Game, 1° Set: Novak Djokovic quebra mais uma vez Monfils e abre 4-0 nesse primeiro set

4° Game, 1° Set: Break point para Novak Djokovic

3° Game, 1° Set: Djokovic vai vencendo Monfils no primeiro set por 3-0

Em Grand Slam foram três partidas: US Open 2005 e 2010, e Roland Garros em 2006, com todos tendo a vitória de Djokovic.

Esse será o 13° jogo em nível ATP entre Djokovic e Monfils, com o retrospecto totalmente favorável ao sérvio que venceu todos os jogos até hoje.

Novak Djokovic tenta alcançar a sua sétima final de US Open, torneio o qual venceu duas vezes: em 2011 e 2015.

O francês ainda tem garantido seu retorno ao top 10 após essa grande campanha no US Open. Caso chegue na final, será o sétimo, passando Roger Federer.

Monfils retorna a uma semifinal de grand slam após oito anos de ausência. A última aparição havia sido em 2008, em Roland Garros.

Já o sérvio número um do mundo Novak Djokovic vem de vitória contra o também francês Jo-Wilfried Tsonga, 9° do mundo, por dois a zero com parciais de 6/3 e 6/2 e desistência.

Gael Monfils, 12° do mundo, venceu nas quartas o seu compatriota, o francês Lucas Pouille, 25° do ranking da ATP, por três sets a zero com parciais de 6/4, 6/3 e 6/3.

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Novak Djokovic e Gael Monfils válido pela semifinal do US Open 2016. Fique conosco e acompanhe todos os lances desse jogo!