Masters 1000 de Xangai: Raonic é surpreendido por Jack Sock; Goffin e Tsonga se garantem nas quartas de final

Quinto dia de competição do Masters 1000 de Xangai, nesta quinta-feira (13). Pelas oitavas de final do torneio, Tsonga levou a melhor sobre Alexander Zverev, seu compatriota Monfils não teve a mesma sorte e perdeu para David Goffin e Bautista-Agut não teve dificuldades contra Troicki. A zebra do dia ficou por conta de Jack Sock, que surpreendeu Milos Raonic após levar um "pneu" no primeiro set. E a outra surpresa foi a eliminação de Granollers para Mischa Zverev.

Jo-Wilfried Tsonga (#13) abriu a rodada contra o alemão Alexander Zverev (#21). Um dos confrontos mais esperados do dia terminou com o francês se classificando de virada por dois sets a um, parciais de 6-7(4)/6-2/7-5, em 2h29 de jogo. O adversário de Tsonga nas quartas de final será o espanhol Roberto Bautista-Agut (#19), que despachou o sérvio Viktor Troicki (#31) com um duplo 6-3 em apenas 1h15 de partida.

Outro francês que podia ter avançado foi Gael Monfils (#8), ele tinha o jogo em suas mãos, mas se complicou na partida. O belga David Goffin (#12) conseguiu uma virada por dois sets a um, parciais de 4-6/6-4/6-2, em 2h21 de jogo. Monfils largou na frente no placar e tinha 4-1 no segundo set, contudo, ele perdeu os próximos cinco games e Goffin se garantiu na terceira parcial. O belga vai enfrentar o britânico Andy Murray (#2) na próxima rodada.

A grande zebra do dia foi a eliminação do canadense Milos Raonic (#6) de virada após ele ter aplicado um "pneu" no primeiro set. O norte-americano Jack Sock (#25) se classificou em cima do canadense por dois sets a um, parciais de 0-6/6-4/7-6(8), em 1h55 de confronto. Sock ainda chegou a salvar dois match points na terceira parcial. Jack irá encarar nas quartas de final Gilles Simon (#32).

Outra surpresa da rodada foi a vitória do alemão Mischa Zverev (#110) sobre o espanhol Marcel Granollers (#43) também de virada pelas parciais de 6-7(4)/6-4/6-1 em 2h11 de partida. Mischa terá uma partida duríssima pela frente contra o melhor tenista do mundo, Novak Djokovic, que vem firme na competição após um mês longe das quadras.

As partidas de quartas de final do Masters 1000 de Xangai serão disputadas nessa sexta-feira (14).