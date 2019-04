ATP 250 de Moscou: Fognini bate Kohlschreiber e desafia Carreno Busta na final

Neste sábado (22), ocorreu o sexto dia de jogos válidos pelo ATP 250 de Moscou, na Rússia. Cabeça de chave número três, o alemão Philipp Kohlschreiber foi derrotado por Fabio Fognini da Itália, já o espanhol Pablo Carreno Busta garantiu vaga em sua quarta final no ano depois de eliminar o francês Stephane Robert.

Fognini surpreende algoz de Bellucci e vai à final

50º colocado no ranking da ATP, o italiano Fabio Fognini aos poucos volta à boa fase. Neste sábado, o tenista de 29 anos bateu o alemão Philipp Kohlschreiber - cabeça de chave número três da competição - por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6, em uma hora e 15 minutos de jogo.

Com a vitória, o natural de Sanremo garantiu vaga na segunda final no ano. Em julho, Fognini foi campeão do ATP 250 de Umag, na Croácia, ao derrotar o eslovaco Andrej Martin na decisão em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1.

Carreno Busta supera francês e faz quarta decisão de ATP

Aos 25 anos, o tenista espanhol Pablo Carreno Busta confirmou favoritismo diante do francês Stephane Robert - de 36 anos e 52º no ranking mundial - ao vencer por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6, em uma hora e 25 minutos, avançando para a final da competição.

Esta será a terceira decisão em torneios da ATP na carreira do cabeça de chave número seis, que foi finalista no Brasil Open, mas acabou derrotado pelo uruguaio Pablo Cuevas. Em maio, o tenista da Espanha perdeu para o compatriota Nicolas Almagro em Estoril, em Portugal. No final de agosto, Carreno Busta levantou seu primeiro troféu na carreira: o ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos.

O atual campeão do torneio é o croata Marin Cilic, que derrotou na final o espanhol Roberto Bautista Agut por dois sets a zero, por duplo 6/4.

O ATP 250 de Moscou, na Rússia, ocorre entre os dias 17 e 23 de outubro. O torneio distribui 250 pontos no ranking da ATP para o campeão, além de quase 125 mil dólares. A melhor cobertura do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.