Angelique Kerber domina Halep na segunda rodada do WTA Finals

Terceiro dia de competição no WTA Finals 2016, nesta terça-feira (25). Pela segunda rodada do Grupo Vermelho, a partida entre Angelique Kerber (#1) e Simona Halep (#4) abriu o dia e foi a alemã quem se deu melhor. Kerber despachou a romena por dois sets a zero, parciais de 6-4/6-2, em 1h24 de jogo.

Era um dos confrontos mais esperados desta primeira fase, cada tenista contava com três vitórias para cada em partidas entre elas. O jogo foi decidido nos detalhes na primeira parcial e, no segundo set, Kerber ficou mais confortável porque Halep perdeu seu ritmo na partida.

O jogo

O jogo começou com Kerber pressionando o serviço de Halep e conquistando uma quebra logo no primeiro game. A alemã abriu 3-1, mas a romena se recuperou e emplacou três games seguidos virando para 3-4. A liderança de Simona durou apenas um game, Angelique voltou a quebrá-la no nono e marcou 5-4 no placar, possibilitando que a número um do mundo fechasse em seu saque.

Kerber voltou ainda mais confiante ao segundo set. Sendo obrigada a sempre jogar uma bola a mais, Halep se precipitava em algumas jogadas, logo Simona duplicou seu número de erros não-forçados, enquanto Angelique cometeu apenas três a mais em relação à primeira parcial. Com o jogo a seu favor, a número um do mundo atropelou a romena com 6-2 e duas quebras no set decisivo.

O equilíbrio da partida se reflete em seus números. Kerber levou vantagem ao ganhar 70% dos pontos que jogou com seu primeiro serviço, enquanto Halep teve um aproveitamento de 56%. A alemã disparou 11 winners e cometeu apenas 16 erros não-forçados; já a romena acertou 24 bolas vencedoras, porém, desperdiçou 35 bolas. Angelique foi mais decisiva também conquistando quatro quebras das cinco oportunidades que teve. Simona aproveitou apenas uma em seis chances.

A outra partida do Grupo Vermelho foi entre Madison Keys (#7) e Dominika Cibulkova (#8). A norte-americana venceu o confronto por dois sets a zero, parcias de 6-1/6-4.

Nessa quarta-feira (260, entram em quadra Karolina Pliskova (#5) contra Svetlana Kuznetsova (#9) e Agnieszka Radwanska (#3) confronta Garbiñe Muguruza (#6).

Entre os dias 23 e 30 de outubro ocorre a 46ª edição do WTA Finals em Singapura. A atual campeã é a polonesa Agnieszka Radwanska.