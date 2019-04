ATP 500 da Basileia: Wawrinka estreia com vitória; Raonic e Dimitrov caem

Nesta terça-feira (25), ocorreu o segundo dia de partidas válidas pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça. Em quadra, estiveram os principais cabeças de chave do torneio, como o tenista da casa - Stan Wawrinka - além do canadense Milos Raonic, o belga David Goffin e Grigor Dimitrov da Bulgária.

Wawrinka passa por compatriota na estreia

Cabeça de chave número um da competição, o suíço Stan Wawrinka entrou em quadra pela primeira vez nesta terça-feira. Logo na estreia, o campeão do US Open teve problemas: em duas horas e 30 minutos de partida, Stan derrotou o compatriota Marco Chiudinelli de virada por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/1 e 6/4. Seu adversário na segunda rodada será o norte americano Donald Young, que vem de vitória sobre o ucraniano Illya Marchenko por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Goffin derrota Baghdatis e avança

Outro favorito ao título, David Goffin da Bélgica estreou nesta terça-feira. Em sets diretos, o jovem belga bateu Marcos Baghdatis do Chipre por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6, em uma hora e 37 minutos. Na sequência, Goffin terá pela frente ou o argentino Juan Martín del Potro - campeão do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia - ou o holandês Robin Haase.

Raonic e Dimitrov caem na primeira rodada

Classificado para o ATP Finals, Milos Raonic do Canadá acabou eliminado na estreia pelo lituano Ricardas Berankis por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/3 e 6/3, em uma hora e 49 minutos em quadra. Na próxima fase, o tenista da Lituânia de 26 anos e 91º colocado no ranking da ATP encara Federico Delbonis da Argentina.

Outro cabeça de chave em quadra foi o búlgaro Grigor Dimitrov, que perdeu para Gilles Muller de Luxemburgo em três sets, com parciais de 6/7 6/4 e 6/4, em duas horas e 21 minutos. O adversário de Muller na segunda rodada vem da partida entre o francês Benoit Paire e o alemão Florian Mayer.

O ATP 500 da Basileia, na Suíça, ocorre entre os dias 22 e 30 de outubro. O torneio distribui 500 pontos no ranking da ATP para o campeão, além de cerca de 400 mil euros de premiação. O atual campeão é o suíço Roger Federer. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.